Šta su ‘brodovi duhovi’ koje Venecuela koristi da bi izbegla naftne sankcije

Američki predsednik Donald Tramp naredio je „totalnu i potpuno“ blokadu svih sankcionisanih tankera za naftu koji ulaze i izlaze iz Venecuele.

U objavi na njegovoj platformi Istina (Truth Social), napisao je da je vlada venecuelanskog lidera Nikolasa Madura označena stranom terorističkom organizacijom i optužena za krađu američke imovine, kao i za „terorizam, šverc droge i trgovinu ljudima“. „Stoga naređujem totalnu i potpunu blokadu svih sankcionisanih tankera za prevoz nafte koji ulaze i izlaze iz Venecuele“, poručio je. Tramp je rekao i da je Venecuela „potpuno okružena najvećom armadom ikada