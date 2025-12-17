Šta su ‘brodovi duhovi’ koje Venecuela koristi da bi izbegla naftne sankcije

Danas pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
Šta su ‘brodovi duhovi’ koje Venecuela koristi da bi izbegla naftne sankcije

Američki predsednik Donald Tramp naredio je „totalnu i potpuno“ blokadu svih sankcionisanih tankera za naftu koji ulaze i izlaze iz Venecuele.

U objavi na njegovoj platformi Istina (Truth Social), napisao je da je vlada venecuelanskog lidera Nikolasa Madura označena stranom terorističkom organizacijom i optužena za krađu američke imovine, kao i za „terorizam, šverc droge i trgovinu ljudima“. „Stoga naređujem totalnu i potpunu blokadu svih sankcionisanih tankera za prevoz nafte koji ulaze i izlaze iz Venecuele“, poručio je. Tramp je rekao i da je Venecuela „potpuno okružena najvećom armadom ikada
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Šta su 'brodovi duhovi' koje Venecuela koristi da bi izbegla naftne sankcije

Šta su 'brodovi duhovi' koje Venecuela koristi da bi izbegla naftne sankcije

BBC News pre 52 minuta
Tramp objavio blokadu naftnih tankera u Venecueli

Tramp objavio blokadu naftnih tankera u Venecueli

Biznis.rs pre 42 minuta
Trump naredio blokadu venecuelanske nafte

Trump naredio blokadu venecuelanske nafte

Bloomberg Adria pre 17 minuta
Trampova nova odluka: Venecuela - teroristi!

Trampova nova odluka: Venecuela - teroristi!

Pravda pre 1 sat
Tramp se večeras obraća naciji iz Bele kuće, evo o čemu će pričati

Tramp se večeras obraća naciji iz Bele kuće, evo o čemu će pričati

Blic pre 1 sat
Tramp pozvao na potpunu blokadu sankcionisanih naftnih tankera Venecuele

Tramp pozvao na potpunu blokadu sankcionisanih naftnih tankera Venecuele

NIN pre 1 sat
Šta su 'brodovi duhovi' koje Venecuela koristi da bi izbegla naftne sankcije

Šta su 'brodovi duhovi' koje Venecuela koristi da bi izbegla naftne sankcije

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaDonald Trampnafta

Svet, najnovije vesti »

Tramp proširio restrikcije putovanja na još 20 zemalja: Koje države su na spisku?

Tramp proširio restrikcije putovanja na još 20 zemalja: Koje države su na spisku?

Danas pre 47 minuta
Za šta je sve optužen preživeli napadač u Australiji

Za šta je sve optužen preživeli napadač u Australiji

BBC News pre 12 minuta
Šta su 'brodovi duhovi' koje Venecuela koristi da bi izbegla naftne sankcije

Šta su 'brodovi duhovi' koje Venecuela koristi da bi izbegla naftne sankcije

BBC News pre 52 minuta
„Šanse za uspeh 50-50“: Merc o dogovora u EU o korišćenju zamrznute ruske imovine

„Šanse za uspeh 50-50“: Merc o dogovora u EU o korišćenju zamrznute ruske imovine

Danas pre 17 minuta
Peskov: Očekujemo da nas SAD obaveste o ishodu pregovora sa Kijevom

Peskov: Očekujemo da nas SAD obaveste o ishodu pregovora sa Kijevom

RTV pre 2 minuta