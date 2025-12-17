Na granicama kolone bez kraja, kamioni stoje i do 15 sati

Dnevnik pre 1 sat
Na granicama kolone bez kraja, kamioni stoje i do 15 sati

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se teretna vozila na izlazu iz zemlje zadržavaju najviše na graničnom prelazu Batrovci - 15 sati.

Višesatna zadržavanja za teretna vozila beleže se na izlazu i na drugim graničnim prelazima, pa se tako na Kelebiji zadržavaju tri sata, na Horgošu sat i po, na Šidu i Bezdanu pet sati, a na Sremskoj Rači sat vremena, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Produženo je radno vreme GP „Bački Vinogradi“ - svakog petka, subote i nedelje do 11. januara 2026. biće otvoren u vremenu od 7 do 22
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Stanje na putevima: Oprez zbog magle

Stanje na putevima: Oprez zbog magle

Glas Zaječara pre 19 minuta
Teretnjaci na Batrovcima čekaju 15 sati, višesatna zadržavanja i na drugim prelazima

Teretnjaci na Batrovcima čekaju 15 sati, višesatna zadržavanja i na drugim prelazima

Euronews pre 29 minuta
AMSS: Teretnjaci na Batrovcima čekaju 15 sati, višesatna zadržavanja i na drugim prelazima

AMSS: Teretnjaci na Batrovcima čekaju 15 sati, višesatna zadržavanja i na drugim prelazima

Newsmax Balkans pre 44 minuta
Svi putevi u Srbiji prohodni i bez snega, magla na više putnih pravaca, ponegde poledica

Svi putevi u Srbiji prohodni i bez snega, magla na više putnih pravaca, ponegde poledica

Euronews pre 1 sat
Teretnjaci na Batrovcima čekaju 15 sati, višesatna zadržavanja i na drugim prelazima

Teretnjaci na Batrovcima čekaju 15 sati, višesatna zadržavanja i na drugim prelazima

Telegraf pre 1 sat
Ovo je možda najduži, ali i najvažniji spisak! Oprez, objavljena lista najopasnijih puteva sad u Srbiji

Ovo je možda najduži, ali i najvažniji spisak! Oprez, objavljena lista najopasnijih puteva sad u Srbiji

Telegraf pre 2 sata
Kamioni na ovom prelazu čekaju i po 14 sati! Presek stanja na granicama i putevima tokom večeri

Kamioni na ovom prelazu čekaju i po 14 sati! Presek stanja na granicama i putevima tokom večeri

Kurir pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BačkaHorgošBatrovciAMSSKelebijaŠid

Regioni, najnovije vesti »

Ekonomski fakultet obeležio 65 godina postojanja

Ekonomski fakultet obeležio 65 godina postojanja

Glas Šumadije pre 14 minuta
Stanje na putevima: Oprez zbog magle

Stanje na putevima: Oprez zbog magle

Glas Zaječara pre 19 minuta
Irić: Otvoreno pismo Koordinacionom telu za jug Srbije

Irić: Otvoreno pismo Koordinacionom telu za jug Srbije

Jug press pre 4 minuta
Četiri bebe rođene u leskovačkom porodilištu

Četiri bebe rođene u leskovačkom porodilištu

Jug press pre 4 minuta
Bujanovac deo programa za osnaživanje romskih devojčica i mladih žena

Bujanovac deo programa za osnaživanje romskih devojčica i mladih žena

Bujanovačke pre 23 minuta