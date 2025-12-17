Na granicama kolone bez kraja, kamioni stoje i do 15 sati

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se teretna vozila na izlazu iz zemlje zadržavaju najviše na graničnom prelazu Batrovci - 15 sati.

Višesatna zadržavanja za teretna vozila beleže se na izlazu i na drugim graničnim prelazima, pa se tako na Kelebiji zadržavaju tri sata, na Horgošu sat i po, na Šidu i Bezdanu pet sati, a na Sremskoj Rači sat vremena, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Produženo je radno vreme GP „Bački Vinogradi“ - svakog petka, subote i nedelje do 11. januara 2026. biće otvoren u vremenu od 7 do 22