Elektrodistribucija Niš – 17.12.2025

Gradski portal 018 pre 24 minuta  |  redakcija GP018
Elektrodistribucija Niš – 17.12.2025

Ogranak Elektrodistribucija Niš radi na redovnom održavanju distributivne elektroenergetske mreže sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika i prevencije kvarova.

Dana 17.12.2025. godine bez električne energije biće korisnici na sledećim lokacijama: Nema planiranih radova. Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.
Otvori na gradskiportal018.rs

Povezane vesti »

Planirana isključenja električne energije u Kragujevcu 17. decembra

Planirana isključenja električne energije u Kragujevcu 17. decembra

iKragujevac pre 39 minuta
Havarijska isključenja vode u Kragujevcu 17. decembra

Havarijska isključenja vode u Kragujevcu 17. decembra

iKragujevac pre 39 minuta
Više od 30 lokacija u Nišu danas bez struje zbog planiranih radova. Bez električne energije i centar grada

Više od 30 lokacija u Nišu danas bez struje zbog planiranih radova. Bez električne energije i centar grada

Glas juga pre 44 minuta
Havarijska isključenja vode u Kragujevcu za danas

Havarijska isključenja vode u Kragujevcu za danas

Glas Šumadije pre 1 sat
Brojne ulice u Kragujevcu danas bez struje

Brojne ulice u Kragujevcu danas bez struje

Glas Šumadije pre 1 sat
Bez struje i vode u delovima Beograda Danas isključenja u 9 opština: proverite da li ste na spisku

Bez struje i vode u delovima Beograda Danas isključenja u 9 opština: proverite da li ste na spisku

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Niš

Regioni, najnovije vesti »

Ekonomski fakultet obeležio 65 godina postojanja

Ekonomski fakultet obeležio 65 godina postojanja

Glas Šumadije pre 14 minuta
Stanje na putevima: Oprez zbog magle

Stanje na putevima: Oprez zbog magle

Glas Zaječara pre 19 minuta
Bujanovac deo programa za osnaživanje romskih devojčica i mladih žena

Bujanovac deo programa za osnaživanje romskih devojčica i mladih žena

Bujanovačke pre 24 minuta
Četiri bebe rođene u leskovačkom porodilištu

Četiri bebe rođene u leskovačkom porodilištu

Jug press pre 4 minuta
Irić: Otvoreno pismo Koordinacionom telu za jug Srbije

Irić: Otvoreno pismo Koordinacionom telu za jug Srbije

Jug press pre 4 minuta