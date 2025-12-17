Bujne grudi samo što nisu ispale! Mrežasti komplet nije sakrio gotovo ništa! Poznata voditeljka je ovako izašla u provod, komentari neprestano stižu! (foto)

Kurir pre 4 minuta
Bujne grudi samo što nisu ispale! Mrežasti komplet nije sakrio gotovo ništa! Poznata voditeljka je ovako izašla u provod…

Kejt, koja radi za televiziju "Skaj sport", ali i Aston Vilu, nedavno je objavila seriju fotografija iz noćnog izlaska.

Njen stajling je izazvao puno reakcija. Ona je obukla mrežasti komplet koji nije puno toga pokrio, a u prvom planu su bile njene grudi. Uz sve to je imala crnu torbicu i štikle. Objavila je fotografije na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram i skupila veliki broj "sviđanja" i komentara. Jedan od njih govori da je Kejti "čista desetka", a zanimljivo je da je puno komentara stiglo od devojaka koje su oduševljenje izgledom novinarke. Pogledajte fotografije Kejt
"Mama prima terapiju na onkologiji, a ja sedim pored nje i radim": Sanja Marinković o najtežem periodu

Mondo pre 15 sati
Telegraf pre 21 sat
Blic pre 1 dan
Blic pre 11 sati
Kurir pre 10 sati
Telegraf pre 10 sati
Alo pre 4 sati
