Narodna banka Srbije zavodi red u menjačnicama: Evo šta građanima donosi ukidanje provizije na prodaju evra

Prodaja evra građanima po kursu od 120 dinara za evro, koliko su pojedine menjačnice naplaćivale u prethodnom periodu, više neće biti moguća pošto je Narodna banka Srbije donela privremenu meru kojom je ukinula naplatu provizije u menjačnicama prilikom prodaje evra građanima.

Cilj ove mere, kako su objasnili u NBS, jeste zaštita interesa građana i sprečavanje neopravdanih psiholoških pritisaka na devizno tržište. - Izvršni odbor NBS doneo je ovu meru nakon pažljive analize kretanja na deviznom tržištu, iz koje jasno proizlazi da je srednji kurs dinara prema evru stabilan, da banke nisu menjale raspon kupoprodajnih kurseva na svojim digitalnim platformama, kao i da većina menjača primenjuje prodajne kurseve znatno ispod nivoa koji se