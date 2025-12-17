Šta je izazvalo ovakvu reakciju Saše Obradovića?! Zvezdin trener opsovao, a onda shvatio da je počela konferencija (video)

Lider Evrolige je u 16. kolu pobedio beogradski klub rezultatom 84:78, što je treći uzastopni poraz za crveno-bele.

Oslabljena Crvena zvezda je do same završnice imala šanse za pobedu, ali na kraju nije uspela da dođe do "brejka". Saša Obradović je konferenciju za medije posle utakmice otvorio psovkom. Nije jasno šta se tačno desilo. Obradović je video nešto, ili nekoga, a zatim je opsovao. Pogledajte sami kako je to izgledalo: Trener crveno-belih je govorio o stvarima koje si odlučile protivnika. - Mislim da ovakav tip protivnika, ovakva utakmica, odlučuje se u malim stvarima.