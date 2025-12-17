Tramp se oglasio posle prozivki šefice kabineta: "O, da, ja sam sam posesivna - posesivno - zavisnička ličnost"!

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je za dnevnik Njujork post da je šefica kabineta Bele kuće Suzi Vajls bila u pravu kada je u intervjuu za časopis Vanity Fair rekla da on ima " alkoholičarsku ličnost" i dodao da ima puno poverenje da će Vajlsova nastaviti da obavlja svoj posao.

Tramp (79) je ponovio da izbegava alkohol, rekavši u intervjuu "da ima posesivnu i zavisničku ličnost" i da ga nije uvredio njen izbor reči, prenosi Njujork post. - To sam mnogo puta rekao o sebi. Srećan sam što ne pijem. Ja sam to rekao - kako se kaže? Da sam posesivna - posesivno - zavisnička ličnost. O da, to sam rekao mnogo puta, mnogo puta - rekao je Tramp. U intervjuu za Njujork post Tramp je rekao da nije pročitao intervju Vajlsove u Vaniti feru. - Ne, nisam