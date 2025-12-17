Tramp se oglasio posle prozivki šefice kabineta: "O, da, ja sam sam posesivna - posesivno - zavisnička ličnost"!

Kurir pre 41 minuta  |  Njujork post
Tramp se oglasio posle prozivki šefice kabineta: "O, da, ja sam sam posesivna - posesivno - zavisnička ličnost"!

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je za dnevnik Njujork post da je šefica kabineta Bele kuće Suzi Vajls bila u pravu kada je u intervjuu za časopis Vanity Fair rekla da on ima " alkoholičarsku ličnost" i dodao da ima puno poverenje da će Vajlsova nastaviti da obavlja svoj posao.

Tramp (79) je ponovio da izbegava alkohol, rekavši u intervjuu "da ima posesivnu i zavisničku ličnost" i da ga nije uvredio njen izbor reči, prenosi Njujork post. - To sam mnogo puta rekao o sebi. Srećan sam što ne pijem. Ja sam to rekao - kako se kaže? Da sam posesivna - posesivno - zavisnička ličnost. O da, to sam rekao mnogo puta, mnogo puta - rekao je Tramp. U intervjuu za Njujork post Tramp je rekao da nije pročitao intervju Vajlsove u Vaniti feru. - Ne, nisam
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Oglasio se Tramp nakon šok otkrića ledene dame: "To sam rekao sto puta, ja sam posesivna - posesivno - zavisnička ličnost"

Oglasio se Tramp nakon šok otkrića ledene dame: "To sam rekao sto puta, ja sam posesivna - posesivno - zavisnička ličnost"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkBela kućaIzboriDonald Trampsuzi vajls

Svet, najnovije vesti »

"Pogoršana bezbednosna situacija" Ponovo izdato upozorenje na opasnost: Avio-kompanije obustavljaju letove iznad ove zemlje

"Pogoršana bezbednosna situacija" Ponovo izdato upozorenje na opasnost: Avio-kompanije obustavljaju letove iznad ove zemlje

Blic pre 12 minuta
Ukrajini preti građanski rat! Crne slutnje Zalužnog: Opasnost će nastati posle demobilizacije milion vojnika!

Ukrajini preti građanski rat! Crne slutnje Zalužnog: Opasnost će nastati posle demobilizacije milion vojnika!

Kurir pre 12 minuta
Dešava se jednom u istoriji: Zalutala kometa iz međuzvezdanog prostora prolazi pored Zemlje

Dešava se jednom u istoriji: Zalutala kometa iz međuzvezdanog prostora prolazi pored Zemlje

Kurir pre 1 minut
Nove zabrane u SAD: Tramp uveo ograničenja za ulazak stranih državljana u zemlju

Nove zabrane u SAD: Tramp uveo ograničenja za ulazak stranih državljana u zemlju

Kurir pre 1 minut
U Sidneju sreda dan žalosti nakon masovnog ubistva na plaži Bondaj

U Sidneju sreda dan žalosti nakon masovnog ubistva na plaži Bondaj

Politika pre 12 minuta