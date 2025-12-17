Ukrajini preti građanski rat! Crne slutnje Zalužnog: Opasnost će nastati posle demobilizacije milion vojnika!

Kurir pre 12 minuta  |  Rojters
Ukrajini preti građanski rat! Crne slutnje Zalužnog: Opasnost će nastati posle demobilizacije milion vojnika!

Bivši glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine, a sadašnji ambasador Ukrajine u Velikoj Britaniji, Valerij Zalužni, upozorio je na pretnje po državu koje mogu nastati usled povratka ukrajinskih vojnika sa fronta.

Zalužni, na forumu „Veterani kao novi politički subjekt“, istakao je da će se u Ukrajinu vratiti oko milion vojnika, što predstavlja novi izazov za državu, društvo i same veterane. On je istakao da, iako borbena dejstva još traju, vojnici unutar zemlje „već bivaju proglašeni neprijateljima“. Prema njegovom mišljenju, nakon demobilizacije, mnogi Ukrajinci mogli bi da se suoče sa naglim padom prihoda, nedostatkom posla i stambenog prostora, kao i nemogućnošću
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

"Bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade" Merc izneo oštar plan: "Ako ne delujemo sada, kada ćemo?"

"Bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade" Merc izneo oštar plan: "Ako ne delujemo sada, kada ćemo?"

Blic pre 47 minuta
Lukašenko: I Putin i Zelenski žele mir

Lukašenko: I Putin i Zelenski žele mir

Politika pre 47 minuta
Rusija pobeđuje Lukašenko za američke medije: Rat će trajati dok Zelenskog ne nateraju da krene ka miru, mora se sprečiti…

Rusija pobeđuje Lukašenko za američke medije: Rat će trajati dok Zelenskog ne nateraju da krene ka miru, mora se sprečiti globalni sukob

Večernje novosti pre 47 minuta
Merc: Prema bezbednosnim garancijama, bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade

Merc: Prema bezbednosnim garancijama, bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade

Telegraf pre 36 minuta
Koje su najopasnije zemlje na svetu i na kom mestu se nalazi Srbija?

Koje su najopasnije zemlje na svetu i na kom mestu se nalazi Srbija?

Danas pre 4 sati
"SAD su obećale Rusiji da će se Ukrajina odreći dela teritorije", Lavrov tvrdi: "Tramp razume i zabranu ulaska u NATO"

"SAD su obećale Rusiji da će se Ukrajina odreći dela teritorije", Lavrov tvrdi: "Tramp razume i zabranu ulaska u NATO"

Blic pre 3 sata
"Nećemo moći ništa da uradimo, izumrećemo" Ako Putin udari na ovu NATO zemlju, posledice će biti katastrofalne, a ovo je…

"Nećemo moći ništa da uradimo, izumrećemo" Ako Putin udari na ovu NATO zemlju, posledice će biti katastrofalne, a ovo je detaljan scenario: "Postali bismo ruska kolonija"

Blic pre 4 sati

Ključne reči

UkrajinaVelika Britanija

Svet, najnovije vesti »

"Pogoršana bezbednosna situacija" Ponovo izdato upozorenje na opasnost: Avio-kompanije obustavljaju letove iznad ove zemlje

"Pogoršana bezbednosna situacija" Ponovo izdato upozorenje na opasnost: Avio-kompanije obustavljaju letove iznad ove zemlje

Blic pre 12 minuta
Ukrajini preti građanski rat! Crne slutnje Zalužnog: Opasnost će nastati posle demobilizacije milion vojnika!

Ukrajini preti građanski rat! Crne slutnje Zalužnog: Opasnost će nastati posle demobilizacije milion vojnika!

Kurir pre 12 minuta
Dešava se jednom u istoriji: Zalutala kometa iz međuzvezdanog prostora prolazi pored Zemlje

Dešava se jednom u istoriji: Zalutala kometa iz međuzvezdanog prostora prolazi pored Zemlje

Kurir pre 1 minut
Nove zabrane u SAD: Tramp uveo ograničenja za ulazak stranih državljana u zemlju

Nove zabrane u SAD: Tramp uveo ograničenja za ulazak stranih državljana u zemlju

Kurir pre 1 minut
U Sidneju sreda dan žalosti nakon masovnog ubistva na plaži Bondaj

U Sidneju sreda dan žalosti nakon masovnog ubistva na plaži Bondaj

Politika pre 12 minuta