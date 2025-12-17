Mirovni plan u završnoj fazi, ali rat ne staje: Ukrajina i Rusija u novoj eskalaciji sukoba

Mondo pre 1 sat  |  Tamara Birešić
Mirovni plan u završnoj fazi, ali rat ne staje: Ukrajina i Rusija u novoj eskalaciji sukoba

Volodimir Zelenski je rekao da bi predlozi o mirovnom sporazumu, dogovoreni sa američkim zvaničnicima, mogli da budu finalizovani u narednih nekoliko dana i potom predstavljeni Rusiji.

Najmanje dve osobe su povređene u ukrajinskom napadu dronom na ruski Krasnodar, saopštile su regionalne vlasti. Prema njihovim rečima, oštećeno je više kuća, a zabeleženi su i nestanci struje u delovima grada. Ministri spoljnih poslova Ukrajine, Holandije i Moldavije - Andrij Sibiga, David van Vil i Mihaj Popsoj – potpisali su u Hagu sporazum o osnivanju međunarodne Komisije za procenu ratne štete u Ukrajini. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je Evropa
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Merc: Prema garancijama, bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade

Merc: Prema garancijama, bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade

Euronews pre 14 minuta
Zelenski: Uskoro ćemo predstaviti mirovni plan Rusiji; Merc: Na eventualne ruske upade odgovorile bi bezbednosne snage

Zelenski: Uskoro ćemo predstaviti mirovni plan Rusiji; Merc: Na eventualne ruske upade odgovorile bi bezbednosne snage

RTS pre 15 minuta
Uživo Uništavanje Rusa; Napadnut Krasnodar; UKrajina puna grobova FOTO/VIDEO

Uživo Uništavanje Rusa; Napadnut Krasnodar; UKrajina puna grobova FOTO/VIDEO

B92 pre 30 minuta
Merc: SAD pristale da „štite“ Ukrajinu kao članicu NATO pakta

Merc: SAD pristale da „štite“ Ukrajinu kao članicu NATO pakta

Politika pre 49 minuta
Merc: Prema garancijama, mirovne snage bi odgovorile na ruske upade

Merc: Prema garancijama, mirovne snage bi odgovorile na ruske upade

RTV pre 54 minuta
"Bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade" Merc izneo oštar plan: "Ako ne delujemo sada, kada ćemo?"

"Bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade" Merc izneo oštar plan: "Ako ne delujemo sada, kada ćemo?"

Blic pre 8 sati
Merc: Prema bezbednosnim garancijama, bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade

Merc: Prema bezbednosnim garancijama, bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade

Telegraf pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HolandijaUkrajinaHagRusijaMoldavijaKrasnodarVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Protesti u Slovačkoj protiv odluka vlade koje se smatraju štetnim po vladavinu prava

Protesti u Slovačkoj protiv odluka vlade koje se smatraju štetnim po vladavinu prava

RTV pre 24 minuta
Demonstracije zapalile Slovačku Hiljade ljudi izašlo na ulice protiv pritiska na pravosuđe: "Uneli su motornu testeru u…

Demonstracije zapalile Slovačku Hiljade ljudi izašlo na ulice protiv pritiska na pravosuđe: "Uneli su motornu testeru u vladavinu prava"

Blic pre 9 minuta
Šta Tramp želi od AfD, a šta AfD od Trampa?

Šta Tramp želi od AfD, a šta AfD od Trampa?

Danas pre 15 minuta
Napadač sa australijske plaže optužen za 59 prestupa, među njima i terorizam

Napadač sa australijske plaže optužen za 59 prestupa, među njima i terorizam

Radio 021 pre 34 minuta
Politiko: Tramp vrši pritisak na EU da odustane od zamrznute ruske imovine za Ukrajinu

Politiko: Tramp vrši pritisak na EU da odustane od zamrznute ruske imovine za Ukrajinu

RTV pre 9 minuta