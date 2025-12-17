Mirovni plan u završnoj fazi, ali rat ne staje: Ukrajina i Rusija u novoj eskalaciji sukoba

Volodimir Zelenski je rekao da bi predlozi o mirovnom sporazumu, dogovoreni sa američkim zvaničnicima, mogli da budu finalizovani u narednih nekoliko dana i potom predstavljeni Rusiji.

Najmanje dve osobe su povređene u ukrajinskom napadu dronom na ruski Krasnodar, saopštile su regionalne vlasti. Prema njihovim rečima, oštećeno je više kuća, a zabeleženi su i nestanci struje u delovima grada. Ministri spoljnih poslova Ukrajine, Holandije i Moldavije - Andrij Sibiga, David van Vil i Mihaj Popsoj – potpisali su u Hagu sporazum o osnivanju međunarodne Komisije za procenu ratne štete u Ukrajini. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je Evropa