Ne dajte se zavarati: Vreme danas donosi iznenađenje, ovo je detaljna prognoza

Mondo pre 2 sata  |  Tamara Birešić
Ne dajte se zavarati: Vreme danas donosi iznenađenje, ovo je detaljna prognoza

Oblačno i tmurno vreme zadržaće se u delovima Timočke i Negotinske Krajine.

Pojava kratkotrajne kiše biće veoma retka i izolovana. Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni, dok će pre podne na jugu Banata povremeno biti i jak. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 6 do 13 stepeni, dok će na istoku zemlje biti oko 3 stepena. U večernjim satima i tokom noći ponovo se očekuju niska oblačnost i formiranje magle. U četvrtak ujutru mestimično se očekuje slab mraz, kao i magla i niska oblačnost, koja će se na pojedinim lokalitetima
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Sutra ujutro oblačno uz slab mraz i maglu, tokom dana sunčano, do 14 stepeni

Sutra ujutro oblačno uz slab mraz i maglu, tokom dana sunčano, do 14 stepeni

NIN pre 1 sat
Gore upozorenja, cela Srbija na udaru! Oglasio se RHMZ: Magla ne popušta, alarm upaljen, a sutra nas očekuje još jedna opasna…

Gore upozorenja, cela Srbija na udaru! Oglasio se RHMZ: Magla ne popušta, alarm upaljen, a sutra nas očekuje još jedna opasna pojava

Blic pre 1 sat
Hladan prodor donosi novi sneg u Srbiju. Ovi datumi su ključni, a evo gde je sada zavejano (foto)

Hladan prodor donosi novi sneg u Srbiju. Ovi datumi su ključni, a evo gde je sada zavejano (foto)

Alo pre 1 sat
Cela Srbija u žutom u petak zbog ove pojave! RHMZ objavio prognozu za narednih nedelju dana, kiša i sneg od ovog datuma

Cela Srbija u žutom u petak zbog ove pojave! RHMZ objavio prognozu za narednih nedelju dana, kiša i sneg od ovog datuma

Alo pre 1 sat
Vremenska prognoza za 18. decembar: Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Vremenska prognoza za 18. decembar: Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Novi magazin pre 2 sata
Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Serbian News Media pre 2 sata
Stisak magle ne pušta: Sutra od mraza do šoka, sve u jednom danu! RHMZ najavljuje i sneg, evo kada

Stisak magle ne pušta: Sutra od mraza do šoka, sve u jednom danu! RHMZ najavljuje i sneg, evo kada

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Banat

Društvo, najnovije vesti »

Novinar N1 najavio tužbu protiv Vučića

Novinar N1 najavio tužbu protiv Vučića

Mašina pre 50 minuta
"Na kraju, njegova odluka": EU za N1 o Vučićevom izboru da Srbija ne ide na Samit Zapadnog Balkana

"Na kraju, njegova odluka": EU za N1 o Vučićevom izboru da Srbija ne ide na Samit Zapadnog Balkana

N1 Info pre 20 minuta
Ponoš: Vučić krši Ustav odlukom da Srbija nema predstavnika na Samitu u Briselu - nenadležan je

Ponoš: Vučić krši Ustav odlukom da Srbija nema predstavnika na Samitu u Briselu - nenadležan je

N1 Info pre 15 minuta
Kreni - Promeni: Dobijena važna bitka, borba se nastavlja do poništenja leks specijalisa

Kreni - Promeni: Dobijena važna bitka, borba se nastavlja do poništenja leks specijalisa

N1 Info pre 21 minuta
Kreni - Promeni: Dobijena važna bitka, borba se nastavlja do poništenja leks specijalis

Kreni - Promeni: Dobijena važna bitka, borba se nastavlja do poništenja leks specijalis

Beta pre 26 minuta