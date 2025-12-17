Ne dajte se zavarati: Vreme danas donosi iznenađenje, ovo je detaljna prognoza

Oblačno i tmurno vreme zadržaće se u delovima Timočke i Negotinske Krajine.

Pojava kratkotrajne kiše biće veoma retka i izolovana. Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni, dok će pre podne na jugu Banata povremeno biti i jak. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 6 do 13 stepeni, dok će na istoku zemlje biti oko 3 stepena. U večernjim satima i tokom noći ponovo se očekuju niska oblačnost i formiranje magle. U četvrtak ujutru mestimično se očekuje slab mraz, kao i magla i niska oblačnost, koja će se na pojedinim lokalitetima