Niksi osvojili prvi trofej posle 52 godine: Ništa im nije mogao ni Viktor Vembanjama

Mondo pre 17 minuta  |  Milutin Vujičić
Niksi osvojili prvi trofej posle 52 godine: Ništa im nije mogao ni Viktor Vembanjama

Njujork Niksi pobedili su prethodne noći San Antonio Spurse 124:113 i tako su osvojili NBA kup.

U pitanju je takmičenje koje postoji tek tri sezone, a Niksi su i treći različiti šampioni, posle L.A. Lejkersa i Milvoki Baksa. Ujedno, ovo je prvi trofej za Nikse još od 1973. godine, a premda iako nije važan kao šampionska titula u NBA - svakako je solidna uteha i najava da je moguće osvojiti i šampionski prsten ako se ovako bude igralo. Posebno jer do ovog trenutka niko nije ozbiljno ni uzimao Nikse kao potencijalne kandidate za titulu. Za MVP-a izabran je
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Njujork niksi osvojili treće izdanje NBA kupa

Njujork niksi osvojili treće izdanje NBA kupa

RTS pre 18 minuta
Niksi podigli trofej posle 52 godine! Njujork posle preokreta savladao Sparse i osvojio NBA kup! (video)

Niksi podigli trofej posle 52 godine! Njujork posle preokreta savladao Sparse i osvojio NBA kup! (video)

Kurir pre 2 minuta
Branson predvodio Nikse do trijumfa, trofej ide u Njujork!

Branson predvodio Nikse do trijumfa, trofej ide u Njujork!

Sport klub pre 12 minuta
Niksi preokretom osvojili NBA kup i uzeli prvi trofej posle 52 godine

Niksi preokretom osvojili NBA kup i uzeli prvi trofej posle 52 godine

Telegraf pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBANjujorkSan Antonio

Sport, najnovije vesti »

Njujork niksi osvojili treće izdanje NBA kupa

Njujork niksi osvojili treće izdanje NBA kupa

RTS pre 18 minuta
Partizan protiv duhova prošlosti iz Bolonje, Smailagić među svojima

Partizan protiv duhova prošlosti iz Bolonje, Smailagić među svojima

RTS pre 12 minuta
Niksi osvojili prvi trofej posle 52 godine: Ništa im nije mogao ni Viktor Vembanjama

Niksi osvojili prvi trofej posle 52 godine: Ništa im nije mogao ni Viktor Vembanjama

Mondo pre 17 minuta
Niksi podigli trofej posle 52 godine! Njujork posle preokreta savladao Sparse i osvojio NBA kup! (video)

Niksi podigli trofej posle 52 godine! Njujork posle preokreta savladao Sparse i osvojio NBA kup! (video)

Kurir pre 2 minuta
Smailagić za SK: Kad čujem navijače kao da navijaju za mene

Smailagić za SK: Kad čujem navijače kao da navijaju za mene

Sport klub pre 2 minuta