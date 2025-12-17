Niksi osvojili prvi trofej posle 52 godine: Ništa im nije mogao ni Viktor Vembanjama

Njujork Niksi pobedili su prethodne noći San Antonio Spurse 124:113 i tako su osvojili NBA kup.

U pitanju je takmičenje koje postoji tek tri sezone, a Niksi su i treći različiti šampioni, posle L.A. Lejkersa i Milvoki Baksa. Ujedno, ovo je prvi trofej za Nikse još od 1973. godine, a premda iako nije važan kao šampionska titula u NBA - svakako je solidna uteha i najava da je moguće osvojiti i šampionski prsten ako se ovako bude igralo. Posebno jer do ovog trenutka niko nije ozbiljno ni uzimao Nikse kao potencijalne kandidate za titulu. Za MVP-a izabran je