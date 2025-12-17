Partizan - Virtus, uživo: Crno-beli u Areni nastavljaju pobednički niz

Mondo pre 45 minuta  |  Tijana Jevtić
Partizan - Virtus, uživo: Crno-beli u Areni nastavljaju pobednički niz

Partizan i Virtus sastaće se u 16. kolu Evrolige, u meču koji počinje u 20.30 sati u Beogradskoj areni.

Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut... Trener partizana Mirko Ocokoljić otkrio je očekivanja pred meč u Evroligi: "Očekuje nas, pre svega, važna utakmica zbog trenutka u kojem se nalazimo. Vezali smo pobede, očekivanja su velika i od nas i od javnosti. Nadam se da ćemo dobro ući u utakmicu, da ne bude slabiji početak kao na nekim mečevima u prošlosti. Očekujem da momci izađu motivisani, u dobrom smo trenutku, dobro smo trenirali, mada nismo imali
UŽIVO: Partizan dočekuje Virtus u 16. kolu Evrolige

Sport klub pre 26 minuta
Ludnica Evrolige na Nova.rs: Efes i Monako na teškim gostovanjima, derbi začelja u Francuskoj

Nova pre 25 minuta
UŽIVO Partizan pred novim izazovom - Virtus i Ivanović stigli u Beograd

B92 pre 26 minuta
Penjaroja već bio na treninzima Partizana

Sport klub pre 55 minuta
Ocokoljić prestaje da bude šef struke Partizana: Novi trener već u Beogradu, vodi treninge kluba?!

Hot sport pre 1 sat
VIDEO Suze Vembanjame na konferenciji obišle svet, slomio se zbog gubitka bliske osobe

Nova pre 1 sat
Penjaroja u Beogradu - prisustvovao treninzima Partizana?

B92 pre 55 minuta
PartizanBeogradska ArenaEvroliga

Zvezda ga dovela usled neuobičajenih okolnosti, a sada ide na pozajmicu bez odigrane utakmice

Danas pre 11 minuta
Premijer Velike Britanije zapretio tužbom Romanu Abramoviču: Vreme ističe za donaciju 2,5 milijardi funti Ukrajini

Danas pre 1 sat
Sastali se predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević i ministar sporta Zoran Gajić

Danas pre 56 minuta
Treća pobeda u nizu ili vraćanje na staro - Partizan dočekuje Ivanovićev Virtus i Smailagića

RTS pre 0 minuta
FOTO Ko je novi čovek u Novakovom timu? Mora da reši gorući problem za istoriju, već je radio sa velikim imenima

Nova pre 20 minuta