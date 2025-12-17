„Dok ne vrate svu naftu, zemlju i ostalu imovinu koju su nam ukrali“: Tramp kaže da je najveća armada u istoriji Južne Amerike opkolila Venecuelu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je danas da je Venecuela potpuno okružena „najvećom armadom ikad okupljenom u istoriji Južne Amerike“ i da će ona postajati samo veća, a da je „nelegalni režim“ predsednika Nikolasa Madura proglašen terorističkom organizacijom zbog krađe američke „nafte, zemlje i druge imovine“. „Nelegalni Madurov režim koristi naftu sa ovih ukradenih naftnih polja da bi finansirao sebe, narko-terorizam, trgovinu ljudima,