Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći na obilaznici kod Gornjeg Milanovca

Newsmax Balkans pre 21 minuta
Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći na obilaznici kod Gornjeg Milanovca

U saobraćajnoj nesreći na obilaznici kod Gornjeg Milanovca poginula je jedna osoba, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi Čačak.

Do nesreće na obilaznici je došlo oko 8.40 časova, kada su se sudarili teretno i putničko vozilo. A post shared by Regionalna informativna novinska agencija (RINA) (@_rina.rs) Uviđaj je u toku. Saobraćaj na delu puta gde je došlo do saobraćajne nesreće je privremeno obustavljen.
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

FOTO Sudar kamiona i automobila na obilaznici kod Gornjeg Milanovca: Jedna osoba stradala

FOTO Sudar kamiona i automobila na obilaznici kod Gornjeg Milanovca: Jedna osoba stradala

Radio 021 pre 21 minuta
Jedna osoba poginula. Novi detalji stravične nesreće kod Gornjeg Milanovca: Sudarili se kamion i automobil

Jedna osoba poginula. Novi detalji stravične nesreće kod Gornjeg Milanovca: Sudarili se kamion i automobil

Blic pre 21 minuta
Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nezgodi

Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nezgodi

Ozon press pre 21 minuta
U saobraćajnoj nesreći kod Gornjeg Milanovca jedna osoba poginula

U saobraćajnoj nesreći kod Gornjeg Milanovca jedna osoba poginula

NIN pre 21 minuta
Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći kod Gornjeg Milanovca

Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći kod Gornjeg Milanovca

N1 Info pre 46 minuta
U saobraćajnoj nesreći kod Gornjeg Milanovca jedna osoba poginula

U saobraćajnoj nesreći kod Gornjeg Milanovca jedna osoba poginula

RTV pre 26 minuta
Sudar kamiona i automobila kod Gornjeg Milanovca: Sumnja se da ima poginulih

Sudar kamiona i automobila kod Gornjeg Milanovca: Sumnja se da ima poginulih

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakTanjug

Regioni, najnovije vesti »

Čiste se DIVLJE DEPONIJE na 9 lokacija nastale upornim nesavesnim ponašanjem pojedinaca (FOTO)

Čiste se DIVLJE DEPONIJE na 9 lokacija nastale upornim nesavesnim ponašanjem pojedinaca (FOTO)

InfoKG pre 21 minuta
FOTO Sudar kamiona i automobila na obilaznici kod Gornjeg Milanovca: Jedna osoba stradala

FOTO Sudar kamiona i automobila na obilaznici kod Gornjeg Milanovca: Jedna osoba stradala

Radio 021 pre 21 minuta
LOKALNI ODGOVOR TRAŽI PONAVLJANJE POSTUPKA PRIPREME PGR CENTAR ZBOG OZBILJNIH PROPUSTA U STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU…

LOKALNI ODGOVOR TRAŽI PONAVLJANJE POSTUPKA PRIPREME PGR CENTAR ZBOG OZBILJNIH PROPUSTA U STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Valjevska posla pre 1 minut
Užički gimnazijalci u projektu “Korak ka budućnosti”

Užički gimnazijalci u projektu “Korak ka budućnosti”

Zoom UE pre 21 minuta
Brnabić dođe da "plače i kuka jer se blokaderi raduju" zbog odustajanja Kušnera od Generalštaba

Brnabić dođe da "plače i kuka jer se blokaderi raduju" zbog odustajanja Kušnera od Generalštaba

Glas Zaječara pre 1 minut