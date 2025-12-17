Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći na obilaznici kod Gornjeg Milanovca

U saobraćajnoj nesreći na obilaznici kod Gornjeg Milanovca poginula je jedna osoba, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi Čačak.

Do nesreće na obilaznici je došlo oko 8.40 časova, kada su se sudarili teretno i putničko vozilo. A post shared by Regionalna informativna novinska agencija (RINA) (@_rina.rs) Uviđaj je u toku. Saobraćaj na delu puta gde je došlo do saobraćajne nesreće je privremeno obustavljen.