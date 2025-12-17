Berliner cajtung: Prazna srpska stolica na samitu - krivica i Beograda i Brisela

Na samitu Evropska unija-Zapadni Balkan srpska stolica je prazna, a demonstrativno odsustvo predstavnika Srbije može se pripisati kako politici predsednika Aleksandra Vučića i rastućem podozrenju zemalja EU prema njegovoj politici, tako i evropskom ignorisanju geopolitičke realnosti, piše danas dnevnik Berliner cajtung (Berliner Zeitung).

Nemački dnevnik piše da je odluka Srbije da ne učestvuje na samitu direktna posledica prethodne odluke Saveta EU za opšte poslove da Srbiji ponovo uskrati otvaranje klastera tri u pregovorima sa EU, što bi bio simboličan korak s obzirom da pregovori Beograda i Brisela praktično već četiri godine stagniraju. "Razlozi za tu blokadu su višestruki i odražavaju rastuće nepoverenje prestonica EU prema vlastima u Beogradu. Prema informacijama koje je dansko predsedavanje