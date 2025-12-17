Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad, posle 35 godina

Politika pre 12 minuta
Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad, posle 35 godina

Ranije ove godine, grčka avio-kompanija je otvorila letove za Erbil, glavni grad autonomnog regiona Kurdistan na severu Iraka

BAGDAD – Iračko ministarstvo saobraćaja saopštilo je danas da je avion na letu grčke kompanije Aegean Airlines bio prvi evropski avion koji je sleteo na međunarodni aerodrom u Bagdadu u poslednjih 35 godina. U saopštenju ministarstva se navodi da današnji let signalizira „povratak Iraka na evropsku mapu avijacije i novu fazu oporavka iračkog vazduhoplovnog sektora”, prenosi saudijska novinska agencija Al Arabija. Nakon iračke invazije na Kuvajt početkom 1990-tih
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad posle 35 godina

Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad posle 35 godina

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IrakGrčkaAerodromKuvajtBagdad

Društvo, najnovije vesti »

Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad, posle 35 godina

Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad, posle 35 godina

Politika pre 12 minuta
Dokažite da niste miš

Dokažite da niste miš

Radar pre 1 sat
Kriminalci, nisu vam svi u šaci!

Kriminalci, nisu vam svi u šaci!

Radar pre 1 sat
Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad posle 35 godina

Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad posle 35 godina

Blic pre 1 sat
Povređeno dete u saobraćajnoj nesreći kod Pravnog fakulteta

Povređeno dete u saobraćajnoj nesreći kod Pravnog fakulteta

Danas pre 3 sata