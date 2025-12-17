U Sidneju sreda dan žalosti nakon masovnog ubistva na plaži Bondaj

Politika pre 12 minuta
U Sidneju sreda dan žalosti nakon masovnog ubistva na plaži Bondaj

„Istražitelji očekuju da će ispitati Navida u sredu, kada lekovi prestanu da deluju i kada bude prisutan njegov pravni savetnik”– rekao je komesar policije

SIDNEJ – U Sidneju je sreda proglašena za dan žalosti nakon najsmrtonosnije masovne pucnjave u toj zemlji u poslednje tri decenije. Pucnjava u nedelju na plaži Bondaj pretvorila je proslavu jevrejskog praznika Hanuke u tragediju u kojoj je ubijeno 15 ljudi. Ova tragedija je potresla celu naciju i pojačala strahove od rastućeg antisemitizma i nasilnog ekstremizma. Policija se fokusira na osumnjičene napadače Sadžida Akrama (50) i njegovog 24-godišnjeg sina, koji je
Otvori na politika.rs

Sidnej »

Zašto su sidnejski teroristi putovali na Filipine pre masakra

Zašto su sidnejski teroristi putovali na Filipine pre masakra

Politika pre 47 minuta
(Video) Isplivao dosad neviđeni snimak pokolja na plaži u Sidneju Zabavljaju se, a onda odjednom sve staje: čuju se samo dve…

(Video) Isplivao dosad neviđeni snimak pokolja na plaži u Sidneju Zabavljaju se, a onda odjednom sve staje: čuju se samo dve reči

Blic pre 3 sata
Strah od novih terorističkih napada: Mosad savetuje Evropu kako da se zaštiti tokom božićnih manifestacija i Hanuke

Strah od novih terorističkih napada: Mosad savetuje Evropu kako da se zaštiti tokom božićnih manifestacija i Hanuke

Kurir pre 7 sati
Žena telom zaštitila dete (3) od kiše metaka: Prestravljeni roditelji se razdvojili od ćerke, ali onda se pojavila ona -…

Žena telom zaštitila dete (3) od kiše metaka: Prestravljeni roditelji se razdvojili od ćerke, ali onda se pojavila ona - filmska priča heroine iz Sidneja

Blic pre 8 sati
Boris i Sofija su dali svoje živote u pokušaju da zaustave napadača u Sidneju. Njihovi poslednji herojski trenuci su snimljeni…

Boris i Sofija su dali svoje živote u pokušaju da zaustave napadača u Sidneju. Njihovi poslednji herojski trenuci su snimljeni kamerom (video)

Alo pre 11 sati
Australijska policija tvrdi da je masovnu pucnjavu na plaži Bondi inspirisala Islamska država

Australijska policija tvrdi da je masovnu pucnjavu na plaži Bondi inspirisala Islamska država

Serbian News Media pre 12 sati
“Ljudi su vrištali. Kao da gledamo neku filmsku scenu”: Očevidac masakra u Australiji za Euronews Srbija

“Ljudi su vrištali. Kao da gledamo neku filmsku scenu”: Očevidac masakra u Australiji za Euronews Srbija

Euronews pre 11 sati
Sidnej »

Ključne reči

Sidnej

Svet, najnovije vesti »

"Pogoršana bezbednosna situacija" Ponovo izdato upozorenje na opasnost: Avio-kompanije obustavljaju letove iznad ove zemlje

"Pogoršana bezbednosna situacija" Ponovo izdato upozorenje na opasnost: Avio-kompanije obustavljaju letove iznad ove zemlje

Blic pre 12 minuta
Dešava se jednom u istoriji: Zalutala kometa iz međuzvezdanog prostora prolazi pored Zemlje

Dešava se jednom u istoriji: Zalutala kometa iz međuzvezdanog prostora prolazi pored Zemlje

Kurir pre 2 minuta
Nove zabrane u SAD: Tramp uveo ograničenja za ulazak stranih državljana u zemlju

Nove zabrane u SAD: Tramp uveo ograničenja za ulazak stranih državljana u zemlju

Kurir pre 2 minuta
Ukrajini preti građanski rat! Crne slutnje Zalužnog: Opasnost će nastati posle demobilizacije milion vojnika!

Ukrajini preti građanski rat! Crne slutnje Zalužnog: Opasnost će nastati posle demobilizacije milion vojnika!

Kurir pre 12 minuta
U Sidneju sreda dan žalosti nakon masovnog ubistva na plaži Bondaj

U Sidneju sreda dan žalosti nakon masovnog ubistva na plaži Bondaj

Politika pre 12 minuta