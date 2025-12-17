"Vučić se ponaša kao da EU treba da uđe u Srbiju, a ne obrnuto": Šta stoji iza odluke da se ne ide u Brisel?

Odluka Aleksandra Vučića da Srbija, posle 14 godina, prvi put nema predstavnika na Samitu u Briselu znak je da vladajući režim ulazi u fazu konačnog brodoloma politike privida evropskih integracija.

To je impulsivna odluka uvređenog samovladara koji sebe poistovećuje sa državom i koji se ponaša kao da EU treba da uđe u Srbiju, a ne obrnuto, smatraju sagovornici Danasa. Odluku da Srbija neće imati predstavnika na konferenciji EU-Zapadni Balkan, javnost je saznala u poslednjem trenutku, u utorak uveče. Predsednik Srbije je to saopštio, gostujući na RTS-a. "Prvi put u poslednjih 13 ili 14 godina ni ja, ni bilo ko drugi, nećemo otići na tu međuvladinu