Za šta je sve optužen preživeli napadač u Australiji

Navid Akram suočava se sa ukupno 59 tačaka optužnica zbog masovnog ubistva na plaži Bondi u Sidneju u Australiji.

Saeed KHAN / AFP via Getty Images Navid Akram, preživeli osumnjičeni za masovno ubistvo na plaži Bondi u Sidneju, suočava se sa 59 optužbi. Između ostalog, optužen je po 15 tačaka za ubistvo i jednu za teroristički čin, saopštila je policija Novog Južnog Velsa. Njegov otac, 50-godišnji Sadžid Akram, ubijen je prilikom razmene vatre sa policijom na mestu pucnjave. Petnaest ljudi je ubijeno, a desetine su ranjene u pucnjavi 14. decembra, kada je više od 1.000 ljudi