Za šta je sve optužen preživeli napadač u Australiji

Radio 021 pre 7 sati  |  BBC News na srpskom
Za šta je sve optužen preživeli napadač u Australiji

Navid Akram suočava se sa ukupno 59 tačaka optužnica zbog masovnog ubistva na plaži Bondi u Sidneju u Australiji.

Saeed KHAN / AFP via Getty Images Navid Akram, preživeli osumnjičeni za masovno ubistvo na plaži Bondi u Sidneju, suočava se sa 59 optužbi. Između ostalog, optužen je po 15 tačaka za ubistvo i jednu za teroristički čin, saopštila je policija Novog Južnog Velsa. Njegov otac, 50-godišnji Sadžid Akram, ubijen je prilikom razmene vatre sa policijom na mestu pucnjave. Petnaest ljudi je ubijeno, a desetine su ranjene u pucnjavi 14. decembra, kada je više od 1.000 ljudi
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Kako su se nakon napada u Sidneju Filipini našli u centru pažnje – da li je putovanje u Davao ključ istrage

Kako su se nakon napada u Sidneju Filipini našli u centru pažnje – da li je putovanje u Davao ključ istrage

RTS pre 56 minuta
Napadač na plaži Bondaj optužen za 15 ubistava i terorizam

Napadač na plaži Bondaj optužen za 15 ubistava i terorizam

N1 Info pre 6 sati
Njena porodica izbegla iz Ukrajine u Australiju: Tužna priča devojčice Matilde (10) koja je ubijena na plaži u Sidneju

Njena porodica izbegla iz Ukrajine u Australiju: Tužna priča devojčice Matilde (10) koja je ubijena na plaži u Sidneju

Mondo pre 6 sati
Dan žalosti u Sidneju zbog masovnog ubistva. Počele sahrane žrtava oca i sina koji su nasumično pucali u masu na plaži Bondi.…

Dan žalosti u Sidneju zbog masovnog ubistva. Počele sahrane žrtava oca i sina koji su nasumično pucali u masu na plaži Bondi.

Blic pre 7 sati
Za šta je sve optužen preživeli napadač u Australiji

Za šta je sve optužen preživeli napadač u Australiji

BBC News pre 7 sati
Podignuta optužnica protiv osumnjičenog za napad u Sidneju: Tereti se za 59 krivičnih dela

Podignuta optužnica protiv osumnjičenog za napad u Sidneju: Tereti se za 59 krivičnih dela

Danas pre 7 sati
Za šta je sve optužen preživeli napadač u Australiji

Za šta je sve optužen preživeli napadač u Australiji

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

AFPAustralijaSidnej

Svet, najnovije vesti »

Obavijen velom tajne: Kina gradi najmoćniji infrastrukturni projekat ikada

Obavijen velom tajne: Kina gradi najmoćniji infrastrukturni projekat ikada

Danas pre 26 minuta
(Foto, video) ovo je arija (9) koju je nasmrt izbo dečak (15): Devojčica ubijena u svom domu u Engleskoj, tinejdžer saslušan…

(Foto, video) ovo je arija (9) koju je nasmrt izbo dečak (15): Devojčica ubijena u svom domu u Engleskoj, tinejdžer saslušan: U komšiluku muk

Blic pre 26 minuta
Lekari stupili u petodnevni štrajk: Medicinski radnici u Engleskoj nezadovoljni: Žele veće plate, vlada kažem da za to "nema…

Lekari stupili u petodnevni štrajk: Medicinski radnici u Engleskoj nezadovoljni: Žele veće plate, vlada kažem da za to "nema prostora"

Blic pre 11 minuta
(Foto) Roze magla okovala prestonicu Stanovnici se probudili i ostali u šoku: Meteorolog objasnio zašto se javlja ovaj redak…

(Foto) Roze magla okovala prestonicu Stanovnici se probudili i ostali u šoku: Meteorolog objasnio zašto se javlja ovaj redak fenomen

Blic pre 21 minuta
Rumunija ”stimuliše” ekonomiju: Minimalac ide na 4.325 leja, što je približno 100.000 dinara, smanjuju plate poslanicima

Rumunija ”stimuliše” ekonomiju: Minimalac ide na 4.325 leja, što je približno 100.000 dinara, smanjuju plate poslanicima

Dnevnik pre 21 minuta