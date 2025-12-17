Priština kupuje američke artiljerijske sisteme

RTS pre 8 minuta
Priština kupuje američke artiljerijske sisteme

Vlasti u Prištini potpisale su ugovor sa američkim proizvođačem vojne industrije "AM General" o kupovini mobilnih artiljerijskih sistema, posebno haubica.

Vršilac dužnosti ministra odbrane u tehničkom mandatu Ejup Maćedonci objavio je da ugovor uključuje moderna pomoććna vozila, rezervne delove, održavanje i obuku za rad i održavanje. "Ovom kupovinom, naša vojska prelazi u drugu fazu razvoja – fazu povećanja direktne vatrene moći za gađanje na velikim daljinama. Ova kupovina označava važan korak u jačanju naših odbrambenih kapaciteta sa našim strateškim saveznicima, garantujući veću bezbednost zemlje i dugoročnu
