Putin: Osvojili smo više od 300 naselja tokom ove godine; i Ukrajina i Rusija tvrde da drže Kupjansk

RTS pre 24 minuta
Putin: Osvojili smo više od 300 naselja tokom ove godine; i Ukrajina i Rusija tvrde da drže Kupjansk

Rat u Ukrajini – 1.393. dan. Predsednik Rusija Vladimir Putin izjavio je da su ruske snage osvojile više od 300 naselja tokom 2025. godine u Ukrajini. Ruski ministar odbrane Andrej Belousov, takođe, kaže da ukrajinske snage bezuspešno pokušavaju da preuzmu kontrolu nad gradom Kupjanskom. Sa druge strane, načelnik ukrajinske vojske Aleksandar Sirski tvrdi da ukrajinske snage kontrolišu gotovo 90 odsto teritorije tog grada.

EP usvojio plan o ukidanju uvoza ruskog gasa do kraja 2027. godine Evropski parlament usvojio je plan o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do kraja 2027. godine, preneo je Rojters. Za usvajanje plana glasalo je 500 članova parlamenta, ''protiv'' je glasalo njih 120, a njih 30 bilo je uzdržano. Potrebno je da plan sada i formalno bude odobren na sastanku ministara zemalja članica EU, za koji se očekuje da bude održan početkom sledeće godine. (Reuters) Opširnije
