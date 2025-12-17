Skupština AP Vojvodine usvojila budžet za 2026. godinu

Poslanici Skupštine AP Vojvodine usvojili su na današnjoj sednici pokrajinski budžet za 2026. godinu u iznosu od 59 milijardi dinara.

Rasprava o budžetu trajala je više od pet sati, a za usvajanje budžeta glasala su 70, a protiv šest, a 11 poslanika nije glasalo od prisutnih 87. Tokom rasprave, poslanica grupe "Aleksandar Vučić - Vojvodina ne sme da stane" Stanislava Hrnjak rekla je da su u budžetu svi sekretarijati kroz svoje programske aktivnosti uveli su ono što smatraju najvažnijim, ono što su prioriteti, ali i ono što su najvažniji kapitalni infrastrukturni projekti. "Kapitalni deo budžeta