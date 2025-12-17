Skupština Srbije završila rad, nastavak sutra u 10 časova

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Skupština Srbije završila rad, nastavak sutra u 10 časova

BEOGRAD - Poslanci Narodne skupštine završili su današnji rad, a sednica će biti nastavljena sutra u 10 sati.

Poslanici će tada nastaviti objedinjenu raspravu od 3. do 17. tačke dnevnog reda, a među kojima je i Predlog zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2025. godinu. Poslanici raspravljaju i o izveštaju Komisije za hartije od vrednosti za 2023. i 2024. godinu, kao i o Izveštaju o radu za 2024. godinu, koji je podnelo Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Pred poslanicima je i više kadrovskih rešenja u telima
