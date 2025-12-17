Trump naredio blokadu sankcioniranih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venezuele
Slobodna Evropa pre 45 minuta
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da naređuje "potpunu i kompletnu" blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venezuele.
U objavi na Truth Socialu naveo je da je vlada venezuelskog lidera Nicolása Madura proglašena stranom terorističkom organizacijom te ju je optužio za krađu američke imovine, kao i za "terorizam, krijumčarenje droge i trgovinu ljudima". "Stoga danas naređujem POTPUNU I KOMPLETNU BLOKADU SVIH SANKCIONIRANIH NAFTNIH TANKERA koji ulaze i izlaze iz Venezuele", dodao je, prenosi Reuters. Njegova izjava uslijedila je sedmicu nakon što su SAD zaplijenile naftni tanker kod