Trump naredio blokadu sankcioniranih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venezuele

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da naređuje "potpunu i kompletnu" blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venezuele.

U objavi na Truth Socialu naveo je da je vlada venezuelskog lidera Nicolása Madura proglašena stranom terorističkom organizacijom te ju je optužio za krađu američke imovine, kao i za "terorizam, krijumčarenje droge i trgovinu ljudima". "Stoga danas naređujem POTPUNU I KOMPLETNU BLOKADU SVIH SANKCIONIRANIH NAFTNIH TANKERA koji ulaze i izlaze iz Venezuele", dodao je, prenosi Reuters. Njegova izjava uslijedila je sedmicu nakon što su SAD zaplijenile naftni tanker kod