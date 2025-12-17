Trump naredio blokadu sankcioniranih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venezuele

Slobodna Evropa pre 45 minuta
Trump naredio blokadu sankcioniranih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venezuele

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da naređuje "potpunu i kompletnu" blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venezuele.

U objavi na Truth Socialu naveo je da je vlada venezuelskog lidera Nicolása Madura proglašena stranom terorističkom organizacijom te ju je optužio za krađu američke imovine, kao i za "terorizam, krijumčarenje droge i trgovinu ljudima". "Stoga danas naređujem POTPUNU I KOMPLETNU BLOKADU SVIH SANKCIONIRANIH NAFTNIH TANKERA koji ulaze i izlaze iz Venezuele", dodao je, prenosi Reuters. Njegova izjava uslijedila je sedmicu nakon što su SAD zaplijenile naftni tanker kod
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Trump proglasio vlast u Venezueli terorističkom organizacijom

Trump proglasio vlast u Venezueli terorističkom organizacijom

SEEbiz pre 49 minuta
Tramp Madurovu vlast proglasio terorističkom

Tramp Madurovu vlast proglasio terorističkom

Vesti online pre 35 minuta
"Vratite nam sve oduzeto": Tramp naredio "totalnu i potpunu blokadu" sankcionisanih naftnih tankera iz Venecuele

"Vratite nam sve oduzeto": Tramp naredio "totalnu i potpunu blokadu" sankcionisanih naftnih tankera iz Venecuele

Newsmax Balkans pre 20 minuta
"Stoga danas naređujem potpunu i sveopštu blokadu": Donald Tramp izdao naređenje, steže obruč oko njih

"Stoga danas naređujem potpunu i sveopštu blokadu": Donald Tramp izdao naređenje, steže obruč oko njih

Mondo pre 44 minuta
"Venecuela je opkoljena, armada je tu, biće to šok kakav nisu videli" Tramp proglasio Madurov "režim" teroristima i traži da…

"Venecuela je opkoljena, armada je tu, biće to šok kakav nisu videli" Tramp proglasio Madurov "režim" teroristima i traži da vrate Americi "sve što su ukrali"!

Kurir pre 15 minuta
Odgovor Trampu: Ozbiljna pretnja

Odgovor Trampu: Ozbiljna pretnja

B92 pre 10 minuta
Tramp se večeras obraća naciji iz Bele kuće: "Ovo je bila sjajna godina za SAD, a najbolje tek dolazi"

Tramp se večeras obraća naciji iz Bele kuće: "Ovo je bila sjajna godina za SAD, a najbolje tek dolazi"

Večernje novosti pre 40 minuta
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Protesti u Slovačkoj protiv odluka vlade koje se smatraju štetnim po vladavinu prava

Protesti u Slovačkoj protiv odluka vlade koje se smatraju štetnim po vladavinu prava

RTV pre 25 minuta
Šta Tramp želi od AfD, a šta AfD od Trampa?

Šta Tramp želi od AfD, a šta AfD od Trampa?

Danas pre 15 minuta
Napadač sa australijske plaže optužen za 59 prestupa, među njima i terorizam

Napadač sa australijske plaže optužen za 59 prestupa, među njima i terorizam

Radio 021 pre 35 minuta
Demonstracije zapalile Slovačku Hiljade ljudi izašlo na ulice protiv pritiska na pravosuđe: "Uneli su motornu testeru u…

Demonstracije zapalile Slovačku Hiljade ljudi izašlo na ulice protiv pritiska na pravosuđe: "Uneli su motornu testeru u vladavinu prava"

Blic pre 9 minuta
Politiko: Tramp vrši pritisak na EU da odustane od zamrznute ruske imovine za Ukrajinu

Politiko: Tramp vrši pritisak na EU da odustane od zamrznute ruske imovine za Ukrajinu

RTV pre 10 minuta