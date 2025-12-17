(VIDEO) „J*bala te trojka…“ Koga je opsovao Saša Obradović?

Crvena zvezda doživela je treći uzastopni poraz u Evroligi, ovaj put na gostovanju Hapoel Tel Avivu u 15. kolu, a konačan rezultat meča u Jerusalimu bio je 84:78.

Naravno, trener crveno-belih Saša Obradović uopšte nije bio srećan zbog takvog ishoda, a u stolici pred novinarima sedeo je kraće od četiri minuta. Ipak, najzanimljiviji detalj bio je pre nego što je konferencija zvanično počela. Obradović se nekome obratio, a u pokušaju da bude tih čulo se ovo pred uvodnu reč moderatora konferencije: „A nemoj, brate… Jooooj, p*čka ti materina… J*b’o te trojka…“ Igrači i stručni štab Crvene zvezde vraćaju se u glavni grad Srbije