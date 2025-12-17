Blešteća noć Niksa u Las Vegasu za prvi trofej posle pola veka

Košarkaši Njujorka osvojili su trofej u NBA kupu pošto su prošle noći u finalu u Las Vegasu pobedili San Antonio sa 124:113.

Niksi su tako stigli do svog prvog trofeja još od 1973. godine kada su osvojili šampionski prsten u NBA ligi. San Antonio je vodio u većem delu utakmice pre nego što su Niksi napravili seriju 13:1 koja je počela krajem treće četvrtine i poveli sa 100:95. Nakon toga, više nisu ispuštali prednost. Najzaslužniji za pobedu Njujorka bili su O Dži Anunobi sa 28 i Džejlen Branson sa 25 poena, dok je Karl Entoni Tauns upisao 16 poena i 11 skokova uprkos borbi sa povredom.