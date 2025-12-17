Besplatni udžbenici za osnovce: Gradonačelnik Novog Sada otkrio koliko porodica će biti rasterećeno

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je danas da su najvažnija stvar u budžetu grada za narednu godinu besplatni udžbenici za đake od prvog do osmog razreda.

Mićin je, tokom rasprave o budžetu na sednici Skupštine Novog Sada, rekao da će uvođenjem besplatnih udžbenika biti rasterećeno oko 32.000 porodica i dece. Naveo je da je budžet realno planiran i veći u odnosu na 2025. godinu. - Nastavljamo i ulaganje u vodosnabdevanje. Šest bunara smo regenerisali, radimo još tri. Utiskujemo i nove drenove, radimo ispitivanje za bunar na Petrovaradinskoj adi - rekao je Mićin. Istakao je da su to sve istorijske promene u Novom Sadu