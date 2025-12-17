Otišao je da zakolje svinju, pa izbo komšiju: Alkohol "kumovao" pokušaju ubistva

Popili, pa se posvađali

Muškarac iz Florešta, u okrugu Prahova u Rumuniji, optužen je za pokušaj ubistva nakon što je izbo svog prijatelja posle svađe. Njih dvojica je trebalo da zakolju svinju, ali pošto su popili nekoliko čašica došlo je do svađe. Svedoci su pozvali policiju. "Nakon prijave, policijski timovi su hitno stigli na mesto događaja i odmah započeli aktivnosti specifične za utvrđivanje činjenica, identifikaciju učesnika i obezbeđivanje javnog reda i sigurnosti. Iz prvih