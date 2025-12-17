Teška noć za Hitnu pomoć u Kragujevcu: Od ovih tegoba najviše pate naši sugrađani

Tokom prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu obavile su 51 intervenciju na terenu i to 33 tokom dana i 18 tokom noći.

U istom periodu Zavodu za urgentnu medicinu je upućeno 219 poziva. - Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa nesvesticom, sa stomačnim problemima i sa povredama. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari - saopšteno je iz ZUM. U ambulanti je obavljeno 44 pregleda odraslih osoba, tokom dana 16, a tokom noći 28 pregleda. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 14. (Telegraf.rs/ Rina)