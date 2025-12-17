Teška noć za Hitnu pomoć u Kragujevcu: Od ovih tegoba najviše pate naši sugrađani

Telegraf pre 38 minuta  |  Telegraf.rs/ Rina
Teška noć za Hitnu pomoć u Kragujevcu: Od ovih tegoba najviše pate naši sugrađani

Tokom prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu obavile su 51 intervenciju na terenu i to 33 tokom dana i 18 tokom noći.

U istom periodu Zavodu za urgentnu medicinu je upućeno 219 poziva. - Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa nesvesticom, sa stomačnim problemima i sa povredama. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari - saopšteno je iz ZUM. U ambulanti je obavljeno 44 pregleda odraslih osoba, tokom dana 16, a tokom noći 28 pregleda. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 14. (Telegraf.rs/ Rina)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

EU kaznila "X" , SAD zapretile odmazdom: Da li to puca savez Zapada?

EU kaznila "X" , SAD zapretile odmazdom: Da li to puca savez Zapada?

B92 pre 2 sata
Puca savez zapada? EU kaznila "X", SAD zapretile odmazdom

Puca savez zapada? EU kaznila "X", SAD zapretile odmazdom

Alo pre 3 sata
(Foto, video) Automobil pokosio dete Teška saobraćajka kod Pravnog fakulteta: Hitno prevezeno u bolnicu

(Foto, video) Automobil pokosio dete Teška saobraćajka kod Pravnog fakulteta: Hitno prevezeno u bolnicu

Blic pre 4 sati
Ljudi masovno zvali Hitnu pomoć u ovom gradu zbog jednog neobičnog simptoma

Ljudi masovno zvali Hitnu pomoć u ovom gradu zbog jednog neobičnog simptoma

Blic pre 5 sati
Pune ruke posla za kragujevačke lekare

Pune ruke posla za kragujevačke lekare

B92 pre 5 sati
Stomačni virus i grip pune ambulante u Kragujevcu: Za 24 sata Hitnoj pomoći ponovo upućeno preko 200 poziva

Stomačni virus i grip pune ambulante u Kragujevcu: Za 24 sata Hitnoj pomoći ponovo upućeno preko 200 poziva

RINA pre 5 sati
Povećan broj intervencija kragujevačke Hitne pomoći: Više od 200 poziva za 24 sata

Povećan broj intervencija kragujevačke Hitne pomoći: Više od 200 poziva za 24 sata

iKragujevac pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevachitna pomoc

Beograd, najnovije vesti »

Sekretarijat: Od sutra novi režim saobraćaja na magistrali oko Drajzerove ulice

Sekretarijat: Od sutra novi režim saobraćaja na magistrali oko Drajzerove ulice

N1 Info pre 3 minuta
Drajzerova ulica i bulevari kneza Aleksandra Karađorđevića i vojvode Mišića biće otvoreni za saobraćaj od četvrtka

Drajzerova ulica i bulevari kneza Aleksandra Karađorđevića i vojvode Mišića biće otvoreni za saobraćaj od četvrtka

Newsmax Balkans pre 27 minuta
"Prate ko kad dolazi i odlazi, upadaju u stanove, a kradu i gorivo" Beograđani upozorili na lopove u ovom delu grada pa…

"Prate ko kad dolazi i odlazi, upadaju u stanove, a kradu i gorivo" Beograđani upozorili na lopove u ovom delu grada pa otkrili i njihovu taktiku foto

Kurir pre 3 minuta
Od sada u novom režimu: Konačno se otvara za saobraćaj važna deonica u Beogradu

Od sada u novom režimu: Konačno se otvara za saobraćaj važna deonica u Beogradu

B92 pre 23 minuta
Zbog radova, u ovom delu Beograda privremeno se izmeštaju 3 stajališta javnog prevoza

Zbog radova, u ovom delu Beograda privremeno se izmeštaju 3 stajališta javnog prevoza

Blic pre 48 minuta