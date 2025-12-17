Svi ratni ciljevi će biti ispunjeni Putin: "Burevesnik" i "posejdon" decenijama će čuvati Rusiju, jačanje ofanzive u strateškim pravcima

Večernje novosti pre 1 sat
Svi ratni ciljevi će biti ispunjeni Putin: "Burevesnik" i "posejdon" decenijama će čuvati Rusiju, jačanje ofanzive u…

PRETHODNA godina je bila važna etapa u rešavanju zadataka Specijalne vojne operacije, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na proširenom sastanku kolegijuma Ministarstva odbrane Rusije.

Foto: Profimedia/Ilustracija Naša vojska se samouvereno kreće napred, poručio je ruski predsednik. -Oslobođeno je više od 300 naseljenih mesta, uključujući velike gradove, dodao je on i naglasio da se svi ponose podvizima vojnika i oficira, kao i svih onih koji brane bezbednost ruskih građana. Takođe, Putin je zahvalio severnokorejskim vojnicima koji su se "rame uz rame" odvažno borili protiv neprijatelja i pomogli u oslobađanju Kurske oblasti. -Pozicije koje smo
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Putin nazvao evropske lidere "prasićima": Žele da profitiraju od kolapsa Rusije

Putin nazvao evropske lidere "prasićima": Žele da profitiraju od kolapsa Rusije

Euronews pre 41 minuta
Putin: „Evropski prasići” žele da profitiraju od kolapsa Rusije

Putin: „Evropski prasići” žele da profitiraju od kolapsa Rusije

Politika pre 36 minuta
(Mapa) Novi uspeh ruskih snaga Belousov: Oslobođeno još jedno naselje, Kijev za godinu dana izgubio skoro 500.000 vojnika

(Mapa) Novi uspeh ruskih snaga Belousov: Oslobođeno još jedno naselje, Kijev za godinu dana izgubio skoro 500.000 vojnika

Večernje novosti pre 56 minuta
Putin nazvao evropske lidere "prasićima"!

Putin nazvao evropske lidere "prasićima"!

Telegraf pre 56 minuta
"Vi ste male svinje!" Vladimir Putin nikad oštriji po Bajdenovim podanicima!

"Vi ste male svinje!" Vladimir Putin nikad oštriji po Bajdenovim podanicima!

Kurir pre 1 sat
Putin bez kočnice! Evropske lidere nazvao svinjama i poručio – „U Evropi nema civilizacije“

Putin bez kočnice! Evropske lidere nazvao svinjama i poručio – „U Evropi nema civilizacije“

Alo pre 2 sata
Putin evropske lidere nazvao svinjama: "U Evropi nema civilizacije, samo propadanje"

Putin evropske lidere nazvao svinjama: "U Evropi nema civilizacije, samo propadanje"

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinRusijaRat u Ukrajiniorešnik

Svet, najnovije vesti »

Obavijen velom tajne: Kina gradi najmoćniji infrastrukturni projekat ikada

Obavijen velom tajne: Kina gradi najmoćniji infrastrukturni projekat ikada

Danas pre 26 minuta
(Foto, video) ovo je arija (9) koju je nasmrt izbo dečak (15): Devojčica ubijena u svom domu u Engleskoj, tinejdžer saslušan…

(Foto, video) ovo je arija (9) koju je nasmrt izbo dečak (15): Devojčica ubijena u svom domu u Engleskoj, tinejdžer saslušan: U komšiluku muk

Blic pre 26 minuta
Lekari stupili u petodnevni štrajk: Medicinski radnici u Engleskoj nezadovoljni: Žele veće plate, vlada kažem da za to "nema…

Lekari stupili u petodnevni štrajk: Medicinski radnici u Engleskoj nezadovoljni: Žele veće plate, vlada kažem da za to "nema prostora"

Blic pre 11 minuta
(Foto) Roze magla okovala prestonicu Stanovnici se probudili i ostali u šoku: Meteorolog objasnio zašto se javlja ovaj redak…

(Foto) Roze magla okovala prestonicu Stanovnici se probudili i ostali u šoku: Meteorolog objasnio zašto se javlja ovaj redak fenomen

Blic pre 21 minuta
Rumunija ”stimuliše” ekonomiju: Minimalac ide na 4.325 leja, što je približno 100.000 dinara, smanjuju plate poslanicima

Rumunija ”stimuliše” ekonomiju: Minimalac ide na 4.325 leja, što je približno 100.000 dinara, smanjuju plate poslanicima

Dnevnik pre 21 minuta