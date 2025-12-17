PRETHODNA godina je bila važna etapa u rešavanju zadataka Specijalne vojne operacije, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na proširenom sastanku kolegijuma Ministarstva odbrane Rusije.

Foto: Profimedia/Ilustracija Naša vojska se samouvereno kreće napred, poručio je ruski predsednik. -Oslobođeno je više od 300 naseljenih mesta, uključujući velike gradove, dodao je on i naglasio da se svi ponose podvizima vojnika i oficira, kao i svih onih koji brane bezbednost ruskih građana. Takođe, Putin je zahvalio severnokorejskim vojnicima koji su se "rame uz rame" odvažno borili protiv neprijatelja i pomogli u oslobađanju Kurske oblasti. -Pozicije koje smo