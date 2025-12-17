Ruske trupe slamaju otpor

Vesti online pre 31 minuta  |  Sputnjik (A. S.)
Ruske trupe slamaju otpor

Ova godina bila je važna etapa u rešavanju zadataka rata u Ukrajini, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenoj sednici kolegijuma Ministarstva odbrane.

On je istakao da je ruska vojska osvojila i čvrsto drži stratešku inicijativu duž cele linije fronta. Putin je istakao da je ruska vojska 2025. godine osvojila više od 300 naselja, uključujući velike gradove koje je neprijatelj pretvorio u utvrđena uporišta. – Ruski vojnici uspešno slamaju otpor ukrajinskih jednica, uključujući i one elitne, obučene na Zapadu – istakao je ruski lider. Vrhovni komandant ruske vojske je napomenuo da ruske snage takođe uništavaju
