Škole dobile jezivu poruku; "Mi smo Islamska država, uspostavićemo kalifat"; Oglasio se MUP FOTO/VIDEO

B92 pre 30 minuta
Škole dobile jezivu poruku; "Mi smo Islamska država, uspostavićemo kalifat"; Oglasio se MUP FOTO/VIDEO

Dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u osnovnim i srednjim školama Republike Srpske bila je lažna, i nakon protivdiverzionog pregleda nastavljena je nastava u svim školama.

Završeni su protivdiverzioni pregledi u školama na području Gradiške, Istočnog Novog Sarajeva, Istočne Ilidže, Trnova, Pala, Rogatice, Han Pijeska, Krupe na Uni, Vukosavlja, Bijeljine, Zvornika, Kozarske Dubice, Petrova, Čelinca, Kotor Varoša, Potkozarja i Kneževa, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske. Prethodno je saopšteno da su protivdiverzioni pregledi obavljeni i u školama na području policijskih uprava Foča i Trebinje, kojima su jutros stigle dojave o
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Dojave o bombama u školama u Republici Srpskoj bile lažne, nastavljena nastava

Dojave o bombama u školama u Republici Srpskoj bile lažne, nastavljena nastava

N1 Info pre 15 minuta
Dojava o bombi u školama BiH: Preteći mejl dobile ustanove u RS i Tuzlanskom kantonu, nastava posle pregleda nastavljena

Dojava o bombi u školama BiH: Preteći mejl dobile ustanove u RS i Tuzlanskom kantonu, nastava posle pregleda nastavljena

Newsmax Balkans pre 14 minuta
U pojedinim školama nastava se već redovno odvija: Nakon dojave o bombama oglasilo se i Ministarstvo prosvjete RS

U pojedinim školama nastava se već redovno odvija: Nakon dojave o bombama oglasilo se i Ministarstvo prosvjete RS

Blic pre 2 sata
Novi detalji o dojavama o bombama u školama širom Srpske! Deca hitno evakuisana, oglasili su se nadležni, policijske snage u…

Novi detalji o dojavama o bombama u školama širom Srpske! Deca hitno evakuisana, oglasili su se nadležni, policijske snage u akciji! (video)

Kurir pre 3 sata
Dojave o bombi u školama širom Republike Srpske, u toku kontradiverzioni pregledi

Dojave o bombi u školama širom Republike Srpske, u toku kontradiverzioni pregledi

Novi magazin pre 3 sata
Dojave o bombama u školama širom Republike Srpske i jezive pretnje: „Mi smo ratnici Islamske države“

Dojave o bombama u školama širom Republike Srpske i jezive pretnje: „Mi smo ratnici Islamske države“

Nova pre 3 sata
Dojave o postavljenim bombama stigle u više osnovnih škola širom RS

Dojave o postavljenim bombama stigle u više osnovnih škola širom RS

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaRepublika SrpskaSarajevoRogaticaZvornikMUPKotorTrebinjeFoča

Balkan, najnovije vesti »

Dojave o bombama u školama u Republici Srpskoj bile lažne, nastavljena nastava

Dojave o bombama u školama u Republici Srpskoj bile lažne, nastavljena nastava

N1 Info pre 15 minuta
U Trebinju umro četnički vojvoda Slavko Aleksić, simbol zloglasne opsade Sarajeva

U Trebinju umro četnički vojvoda Slavko Aleksić, simbol zloglasne opsade Sarajeva

N1 Info pre 44 minuta
Dojava o bombi u školama BiH: Preteći mejl dobile ustanove u RS i Tuzlanskom kantonu, nastava posle pregleda nastavljena

Dojava o bombi u školama BiH: Preteći mejl dobile ustanove u RS i Tuzlanskom kantonu, nastava posle pregleda nastavljena

Newsmax Balkans pre 14 minuta
Škole dobile jezivu poruku; "Mi smo Islamska država, uspostavićemo kalifat"; Oglasio se MUP FOTO/VIDEO

Škole dobile jezivu poruku; "Mi smo Islamska država, uspostavićemo kalifat"; Oglasio se MUP FOTO/VIDEO

B92 pre 30 minuta
Martens: Malo je verovatno da će Crna Gora 2028. ili 2030. pa i posle postati članica EU

Martens: Malo je verovatno da će Crna Gora 2028. ili 2030. pa i posle postati članica EU

RTV pre 1 sat