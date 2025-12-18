Škole dobile jezivu poruku; "Mi smo Islamska država, uspostavićemo kalifat"; Oglasio se MUP FOTO/VIDEO

Dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u osnovnim i srednjim školama Republike Srpske bila je lažna, i nakon protivdiverzionog pregleda nastavljena je nastava u svim školama.

Završeni su protivdiverzioni pregledi u školama na području Gradiške, Istočnog Novog Sarajeva, Istočne Ilidže, Trnova, Pala, Rogatice, Han Pijeska, Krupe na Uni, Vukosavlja, Bijeljine, Zvornika, Kozarske Dubice, Petrova, Čelinca, Kotor Varoša, Potkozarja i Kneževa, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske. Prethodno je saopšteno da su protivdiverzioni pregledi obavljeni i u školama na području policijskih uprava Foča i Trebinje, kojima su jutros stigle dojave o