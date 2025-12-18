Amerikanac Brajan Volš osuđen na doživotni zatvor za ubistvo supruge Ane

BBC News pre 45 minuta

Amerikanac Brajan Volš osuđen je na doživotni zatvor za ubistvo supruge Ane, srpskog porekla, za Novu godinu 2023. u njihovom domu u Kohasetu u saveznoj državi Masačusets.

Volš je ostao bez mogućnosti uslovnog otpusta pošto je sestra Ane Volš dala izjavu na sudu o posledicama zločina na porodicu žrtve.

„Ta kazna je izuzetno prikladna i pravedna, s obzirom na vaša ubilačka dela i životnu traumu koju ste naneli vlastitoj deci“, rekla je sutkinja Dajan Frenije, a preneo je CBS, američki partner BBC-ja.

Aleksandra Dimitrijević, Anina sestra, rekla je da je ubistvo stvorilo „nepodnošljivu prazninu“ u porodici.

„Najbolniji deo ovog gubitka je saznanje da njena deca sada moraju da odrastaju bez majčine ruke“, rekla je pred sudom.

Dimitrijević je dodala da Anina i njena majka sada pati od teške depresije i hronične iscrpljenosti.

„Ana nikada neće biti zaboravljena“, istakla je.

„Njenu svetlost i sećanje na nju ćemo zauvek nositi sa sobom.“

Sutkinja Frenije je takođe pregledala pismo Brajanove majke Dajane pre početka postupka, kao i izjave prijatelja ubijene žene.

Izjave o uticaju na žrtve koje je napisalo troje dece bračnog para Volš čuvaju se u tajnosti.

Porota u Bostonu je 15. decembra proglasila Brajana Volša krivim za ubistvo supruge, skoro tri godine pošto je nestala na Novu godinu, u slučaju koji je dospeo na naslovne strane američkih medija kada su tužioci rekli da je on na internetu tražio „najbolje načine za rešavanje problema sa telom“.

Porota u Dedamu, predgrađu Bostona, odbacila je Volšovu tvrdnju da je njegova supruga Ana, izvršna direktorka agencije za nekretnine, iznenada preminula u njihovom domu pre nego što je on počeo pretragu na internetu.

Njeno telo nikada nije pronađeno, podseća agencija Rojters.

Na dan kada je trebalo da počne izbor porote, Brajan Volš (50) se izjasnio krivim za obmanjivanje policije i nezakonito odlaganje tela, ali su njegovi advokati tvrdili da on nije odgovoran za njenu smrt.

Ana Volš, 39-godišnja srpska imigrantkinja, radila je u kancelariji kompanije za nekretnine Tišman Spejer u Vašingtonu, u koju je putovala iz Kohaseta, Masačusets, gde je živela sa suprugom i troje dece.

Brajan Volš je optužen u januaru 2023. za ubistvo supruge, nekoliko dana pošto je poslodavac prijavio njen nestanak.

Volš je prvobitno rekao policiji da je za Novu godinu uzela Uber ili Lift da bi stigla na let za Vašington zbog hitne situacije na poslu.

Na početku suđenja, 1. decembra ove godine, pomoćnik okružnog tužioca Gregori Konor rekao je porotnicima da je Volš ubio suprugu i da je, na dan kada je nestala, na internetu tražio „najbolji način za odlaganje delova tela posle ubistva“ i postavio pitanje„da li se mogu baciti delovi tela?“.

Na snimku sa nadzorne kamere vidi se Volš kako posećuje apoteke i gvožđaru da bi kupio sredstva za čišćenje, zaštitno odelo, testeru za metal i makaze za sečenje.

Vlasti su kasnije pronašle kese za smeće koje su sadržale predmete umrljane krvlju, tepih iz njihove dnevne sobe, kao i testeru za metal i karticu o vakcinaciji protiv Kovida-19 Ane Volš.

Tužioci su rekli da je pre nego što je Ana Volš umrla, federalni slučaj prevare sa umetničkim delima za koju je Brajan bio osumnjičen, opterećivao porodicu.

Rekli su da je ona započela aferu, a njegove onlajn pretrage su otkrile da je istraživao razvod.

Advokat odbrane Lari Tipton tvrdio je da nema dokaza o nasilju, tvrdeći da je Ana Volš umrla „iznenadnom neobjašnjivom smrću“ u njihovom domu.

Na kraju je u februaru 2024. godine osuđen na više od tri godine zatvora u slučaju prevare sa umetničkim delima.

