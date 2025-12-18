Fon der Lajen: Mora biti doneta odluka o finansiranju Ukrajine

Biznis.rs pre 18 minuta  |  Redakcija Biznis.rs
Fon der Lajen: Mora biti doneta odluka o finansiranju Ukrajine

Samit lidera Evropske unije u Briselu

Učesnici današnjeg samita u Briselu neće napustiti sastanak dok ne bude doneta konačna odluka o finansiranju Ukrajine, izjavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Ursula von der Leyen). „Ukrajini je za naredne dve godine potrebno 137 milijardi evra finansiranja. U potpunosti delim stav predsednika Evropskog saveta da odluka mora biti doneta danas i da nećemo otići dok je ne usvojimo“, rekla je fon der Lajen novinarima po dolasku na sastanak,
Otvori na biznis.rs

Povezane vesti »

„Ili novac danas ili krv sutra“: Drama na samitu u Briselu, ne mogu da se dogovore oko ključnog pitanja

„Ili novac danas ili krv sutra“: Drama na samitu u Briselu, ne mogu da se dogovore oko ključnog pitanja

Nova pre 3 minuta
Uživo samleveni su! Stravične vesti sa fronta, "vrata pakla" su otvorena

Uživo samleveni su! Stravične vesti sa fronta, "vrata pakla" su otvorena

Alo pre 18 minuta
Napeto u Briselu "Novac danas ili krv sutra": Samit Evropske unije ključan za nastavak pomoći Ukrajini

Napeto u Briselu "Novac danas ili krv sutra": Samit Evropske unije ključan za nastavak pomoći Ukrajini

Telegraf pre 2 minuta
Sastanak lidera EU u Briselu, službe Kremlja prete: A ko veruje da će Putin mirno prihvatiti konfiskaciju ruske imovine?

Sastanak lidera EU u Briselu, službe Kremlja prete: A ko veruje da će Putin mirno prihvatiti konfiskaciju ruske imovine?

Danas pre 28 minuta
Lideri EU danas odlučuju o finansiranju Ukrajine; Belgija se žestoko protivi zajmu Kijevu

Lideri EU danas odlučuju o finansiranju Ukrajine; Belgija se žestoko protivi zajmu Kijevu

RTV pre 1 sat
Raspudić: Zamislite Čerčila da cmizdri dok su nacisti napadali - takvi ljudi su došli na čelo Evrope

Raspudić: Zamislite Čerčila da cmizdri dok su nacisti napadali - takvi ljudi su došli na čelo Evrope

N1 Info pre 1 sat
U Briselu napeto! Pada istorijska odluka, EU podeljena u 2 tabora, a Kremlj sve pažljivo prati: "Ovo je pitanje da li ste za…

U Briselu napeto! Pada istorijska odluka, EU podeljena u 2 tabora, a Kremlj sve pažljivo prati: "Ovo je pitanje da li ste za Ukrajinu ili niste"

Blic pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaBriselRusijaEvropska komisijavestiursula fon der lajen

Svet, najnovije vesti »

Francuski anesteziolog osuđen na doživotni zatvor zbog trovanja pacijenata: 12 smrtnih ishoda

Francuski anesteziolog osuđen na doživotni zatvor zbog trovanja pacijenata: 12 smrtnih ishoda

N1 Info pre 17 minuta
„Ili novac danas ili krv sutra“: Drama na samitu u Briselu, ne mogu da se dogovore oko ključnog pitanja

„Ili novac danas ili krv sutra“: Drama na samitu u Briselu, ne mogu da se dogovore oko ključnog pitanja

Nova pre 3 minuta
Vašington šalje Tajvanu sisteme HIMARS i ATACMS: Paket naoružanja vredan više od 11 milijardi dolara

Vašington šalje Tajvanu sisteme HIMARS i ATACMS: Paket naoružanja vredan više od 11 milijardi dolara

Nedeljnik pre 18 minuta
Ratna tehnika može preko Evrope

Ratna tehnika može preko Evrope

Vesti online pre 13 minuta
Nemci zatvaraju klinike

Nemci zatvaraju klinike

Vesti online pre 18 minuta