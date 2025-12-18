Fon der Lajen: Mora biti doneta odluka o finansiranju Ukrajine

Samit lidera Evropske unije u Briselu

Učesnici današnjeg samita u Briselu neće napustiti sastanak dok ne bude doneta konačna odluka o finansiranju Ukrajine, izjavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Ursula von der Leyen). „Ukrajini je za naredne dve godine potrebno 137 milijardi evra finansiranja. U potpunosti delim stav predsednika Evropskog saveta da odluka mora biti doneta danas i da nećemo otići dok je ne usvojimo“, rekla je fon der Lajen novinarima po dolasku na sastanak,