"Crna Gora ne ide nigde. Bar ne u EU. Videćete" Čuveni nemački novinar i kritičar Vučića uputio poruku upozorenja o crnogorskom putu u EU

Martens je odličan poznavalac prilika na Balkanu On je reagovao na objavu Dragana Đilasa koji je naveo da će "Crna Gora ući u EU, dok Srbija ne napreduje" Ugledni nemački novinar Frankfurter algemajne cajtunga (FAZ) Mihael Martens, dobar poznavalac prilika na Balkanu, poslao je večeras otrežnjujuću poruku o putu Crne Gore u Evropsku uniju - da Crna Gora "ne ide nigde, bar ne u EU". Objava Martensa je stigla kao reakcija na izjavu predsednika Stranke slobode i