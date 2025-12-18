Air Serbia širi mrežu - stiže šest novih direktnih linija u 2026.

Air Serbia je u 2025. zabeležila stabilan rast broja putnika i letova, premašivši ciljeve iz 2024. i otvarajući nova, strateški važna tržišta.

Širenje se, međutim, nastavlja. Nacionalni avio-prevoznik najavio je uvođenje šest novih direktnih linija u narednoj godini. Tokom letnje sezone 2026, Air Serbia će iz Beograda leteti ka Santoriniju, Bakuu i Torontu, dok su za zimu planirane linije ka Sevilji, Tenerifama i Tromsu. Šta se krije iza odabira baš ovih destinacija? Kako je rečeno iz kompanije, cilj je da se istovremeno odgovori na snažnu turističku potražnju i ojačaju poslovne veze i konekcije sa