Danas pre 4 sati  |  Beta
Orban: Srbija ključna zemlja u regionu, a Brisel se prema njoj ponaša sramotno

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je pri ulasku na sastanak lidera EU i Zapadnog Balkana da je Srbija ključna zemlja u regionu, a ponašanje Brisela prema njoj nefer i sramotno. „Srbija je ključna zemlja, ali ceo proces proširenja je potpuni neuspeh u poslednje četiri godine.

Srbija se nije pomakla, u isto vreme Zapadni Balkan je zlatna rezerva ekonomski za EU“, rekao je novinarima komentarišući što Srbija nema predstavnike na samitu prvi put posle 14 godina. Istakao je i da je Srbija ključna zemlja i za odbranu EU od migracija. Orban je rekao da se bez Srbije ne može učiniti ništa u regionu, a da je su tretman i ponašanje prema Srbiji u Briselu sramotni, nefer. „Ponašamo se na neprihvatljiv način. Moramo da se pozabavimo Srbijom prvo,
