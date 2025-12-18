Produženo radno vreme graničnog prelaza Bajmok-Bačalmaš s Mađarskom

Produženo radno vreme graničnog prelaza Bajmok-Bačalmaš s Mađarskom
Ilustracija (Foto: Evgeny Bakharev/shutterstock.com) Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije saopštila je da je, zbog predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, sa graničnim organima Mađarske usaglasila radno vreme graničnog prelaza Bajmok–Bačalmaš. Ovaj prelaz će od 19. decembra do 11. januara, u dane vikenda (petak, subota, nedelja) biti otvoren od 7 do 24 umesto od 7 do 19 časova. Granični prelaz uspostavljen je za putnički
