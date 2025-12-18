Kalas: Imaćemo sporazum o korišćenju ruske imovine

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da je uverena da će lideri Evropske unije postići dogovor o korišćenju zamrznute ruske imovine za finansiranje odbrane i obnove Ukrajine uoči današnjeg samita EU.

U razgovoru za nemački radio kanal Dojčlandfank, rekla je da to neće biti prvi put da se pronađe rešenje u veoma složenoj situaciji. Lideri Evropske unije danas će odlučivati kako da finansiraju Ukrajinu u 2026. i 2027. godini kako bi ta zemlja mogla da nastavi da se suprotstavlja agresiji Rusije, pri čemu je upotreba ruske imovine zamrznute u EU najverovatnija opcija, prenosi Rojters.