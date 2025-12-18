Skupština nastavila rad, poslanici danas glasaju o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Poslanici Skupštine Srbije danas su nastavili rad, a sednica je počela postavljanjem poslaničkih pitanja.

Konstatovano je da je prisutno 148 narodnih poslanika. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić najavila je da će se danas u 11 sati, kada se bude završio deo sednice koji se odnosi na poslanička pitanja, glasati o kandidatima za sudije Ustavnog suda koje su predložili predsednik Republike i Skupština Srbije. Posle glasanja o kandidatima za sudije Ustavnog suda, poslanici će nastaviti objedinjenu raspravu o preostalim tačkama dnevnog reda od 3. do 17. Pored