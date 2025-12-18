Skupština nastavila rad, poslanici danas glasaju o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Euronews pre 21 minuta  |  Autor: Tanjug
Skupština nastavila rad, poslanici danas glasaju o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Poslanici Skupštine Srbije danas su nastavili rad, a sednica je počela postavljanjem poslaničkih pitanja.

Konstatovano je da je prisutno 148 narodnih poslanika. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić najavila je da će se danas u 11 sati, kada se bude završio deo sednice koji se odnosi na poslanička pitanja, glasati o kandidatima za sudije Ustavnog suda koje su predložili predsednik Republike i Skupština Srbije. Posle glasanja o kandidatima za sudije Ustavnog suda, poslanici će nastaviti objedinjenu raspravu o preostalim tačkama dnevnog reda od 3. do 17. Pored
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Poslanici danas glasaju o sudijama Ustavnog suda, rasprava i o Izveštaju Evropske komisije

Poslanici danas glasaju o sudijama Ustavnog suda, rasprava i o Izveštaju Evropske komisije

N1 Info pre 36 minuta
Skupština Srbije nastavila rad, poslanici u 11 sati glasaju o sudijama

Skupština Srbije nastavila rad, poslanici u 11 sati glasaju o sudijama

RTV pre 26 minuta
Skupština Srbije nastavila rad, poslanici glasaju o sudijama

Skupština Srbije nastavila rad, poslanici glasaju o sudijama

Newsmax Balkans pre 16 minuta
Skupština nastavila rad, poslanici u 11 sati glasaju o sudijama

Skupština nastavila rad, poslanici u 11 sati glasaju o sudijama

Telegraf pre 26 minuta
Danas poslanici glasaju o sudijama

Danas poslanici glasaju o sudijama

Danas pre 1 sat
Danas poslanici glasaju o sudijama Ustavnog suda

Danas poslanici glasaju o sudijama Ustavnog suda

Nova pre 1 sat
Sednica Skupštine: Poslanici danas glasaju o sudijama Ustavnog suda

Sednica Skupštine: Poslanici danas glasaju o sudijama Ustavnog suda

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeUstavni sudEvropska komisijaAna Brnabić

Politika, najnovije vesti »

Usaglašena rezolucija između Evropske unije i Zapadnog Balkana, bez predstavnika Srbije

Usaglašena rezolucija između Evropske unije i Zapadnog Balkana, bez predstavnika Srbije

Mašina pre 6 minuta
Fico: EU nepravedna prema Srbiji jer je previše ponosna i suverena

Fico: EU nepravedna prema Srbiji jer je previše ponosna i suverena

N1 Info pre 46 minuta
Poslanici danas glasaju o sudijama Ustavnog suda, rasprava i o Izveštaju Evropske komisije

Poslanici danas glasaju o sudijama Ustavnog suda, rasprava i o Izveštaju Evropske komisije

N1 Info pre 36 minuta
Vučić se sastao sa Kavelašvilijem - sledi plenarni sastanak delegacija Srbije i Gruzije

Vučić se sastao sa Kavelašvilijem - sledi plenarni sastanak delegacija Srbije i Gruzije

RTV pre 21 minuta
Predsednik Srbije sa Saksom: Razgovarali smo o globalnoj situaciji i srpskim regionalnim prilikama

Predsednik Srbije sa Saksom: Razgovarali smo o globalnoj situaciji i srpskim regionalnim prilikama

RTV pre 31 minuta