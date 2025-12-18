Brukaju se na parketu, a glume veličine! Milionerima Partizana smeta dranje trenera, ne zanima ih što navijači zvižde...

Još jedan šamar dobio je Partizan u sredu uveče, Virtus je u Beogradskoj areni ponizio crno-bele...

Šamar koji je teže pao navijačima nego igračima koji su direktno krivi za novu blamažu. Po ko zna koji put pristalice kluba iz Humske postavljaju isto pitanje: Ko vas sastavi? Košarkaški kvaliteti igrača Partizana su takvi kakvi jesu i o tome se može diskutovati, ali iz dana u dan je sve jasnije da su neke njihove druge osobine mnogo upitnije. Moglo je to da se vidi baš nakon poraza od ekipe iz Bolonje. Džabari Parker, čovek koji ima najveći ugovor u istoriji