Brukaju se na parketu, a glume veličine! Milionerima Partizana smeta dranje trenera, ne zanima ih što navijači zvižde...

Kurir pre 1 sat
Brukaju se na parketu, a glume veličine! Milionerima Partizana smeta dranje trenera, ne zanima ih što navijači zvižde...

Još jedan šamar dobio je Partizan u sredu uveče, Virtus je u Beogradskoj areni ponizio crno-bele...

Šamar koji je teže pao navijačima nego igračima koji su direktno krivi za novu blamažu. Po ko zna koji put pristalice kluba iz Humske postavljaju isto pitanje: Ko vas sastavi? Košarkaški kvaliteti igrača Partizana su takvi kakvi jesu i o tome se može diskutovati, ali iz dana u dan je sve jasnije da su neke njihove druge osobine mnogo upitnije. Moglo je to da se vidi baš nakon poraza od ekipe iz Bolonje. Džabari Parker, čovek koji ima najveći ugovor u istoriji
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Partizanov „promašaj“ poručuje: Jedan sam od najboljih u Evropi!

Partizanov „promašaj“ poručuje: Jedan sam od najboljih u Evropi!

Sputnik pre 21 minuta
Kameron Pejn čeka novog trenera, a onda promocija! Ovo je istina o Penjaroji!

Kameron Pejn čeka novog trenera, a onda promocija! Ovo je istina o Penjaroji!

Sportske.net pre 4 sati
Partizan dodatno oslabljen protiv Žalgirisa: Amerikanac nije otputovao sa saigračima u Kaunas!

Partizan dodatno oslabljen protiv Žalgirisa: Amerikanac nije otputovao sa saigračima u Kaunas!

Hot sport pre 4 sati
Paspalj vređan i pre utakmice, a nakon meča je tek usledio haos: Navijači se skupili kod tunela, legenda brutalno isprozivana!…

Paspalj vređan i pre utakmice, a nakon meča je tek usledio haos: Navijači se skupili kod tunela, legenda brutalno isprozivana!

Hot sport pre 3 sata
Ne dolazi dok ne dođe trener: Žarko Paspalj obezbedio pojačanje, ali sve je stopirano

Ne dolazi dok ne dođe trener: Žarko Paspalj obezbedio pojačanje, ali sve je stopirano

Mondo pre 4 sati
Partizan bez prvog centra protiv Žalgirisa

Partizan bez prvog centra protiv Žalgirisa

Sport klub pre 4 sati
Obrt: Kameron Pejn čeka novog trenera u Partizanu

Obrt: Kameron Pejn čeka novog trenera u Partizanu

Sport klub pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanBeogradska ArenaBolonjaEvroligakk partizan

Sport, najnovije vesti »

Meč sa Virtusom je najslabije posećena utakmica Partizana ove sezone u Evroligi

Meč sa Virtusom je najslabije posećena utakmica Partizana ove sezone u Evroligi

Danas pre 2 minuta
Put na jug: Vranje 1093 – Novi Pazar (subota, 18.00)

Put na jug: Vranje 1093 – Novi Pazar (subota, 18.00)

RTV Novi Pazar pre 6 minuta
"Gazeta" - Partizanov biser meta Milana u januaru!

"Gazeta" - Partizanov biser meta Milana u januaru!

Sportske.net pre 21 minuta
Dva giganta u redu za Vlahovića, priča sve intenzivnija!

Dva giganta u redu za Vlahovića, priča sve intenzivnija!

Sportske.net pre 1 minut
Bizarna odluka, osvojiš više trofeja, budeš prvi na svetu i nisi najbolji: Janik Siner proglašen za svetsko šampiona za 2025.…

Bizarna odluka, osvojiš više trofeja, budeš prvi na svetu i nisi najbolji: Janik Siner proglašen za svetsko šampiona za 2025.

Hot sport pre 16 minuta