Od najnovijeg Hronološki Američki plan koji je procurio u javnost i koji poziva na povrat zamrznute ruske imovine Moskvi naveo je mnoge evropske lidere na zaključak da se Vašington protivi planu EU o zajmu za ratnu odštetu Ukrajini.

Međutim, stvarna je slika znatno složenija, s obzirom na to da su istaknuti američki zakonodavci podržali plan, dok je ministar finansija Skot Besent izrazio opreznu podršku kroz mehanizam grupe G7. Iako je pregovarač Stiv Vitkof, kojeg je imenovao Tramp, navodno podržao ideju vraćanja imovine Rusiji u sklopu mirovnih pregovora, visoki ukrajinski zvaničnik naglašava kako "ovo nije zvanični stav SAD". Isti izvor dodaje da novije verzije nacrta mirovnog plana ne