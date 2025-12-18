Zelenski hrabri Evropu: Koristite zamrznutu imovinu Moskve da biste okončali želju Rusije za ratom

Kurir pre 52 minuta  |  Rojters
Zelenski hrabri Evropu: Koristite zamrznutu imovinu Moskve da biste okončali želju Rusije za ratom
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je danas saveznike Ukrajine da obezbede podršku za Kijev i pokažu Rusiji da je nastavak rata „besmislen“, uoči ključnog samita Evropske unije o zamrznutoj imovini Moskve. „Ishod ovih sastanaka – ishod za Evropu – mora biti takav da Rusija oseti da će njena želja da nastavi borbu sledeće godine biti besmislena, jer će Ukrajina imati podršku“, rekao je Zelenski, prenosi Rojters. Pozvao je ukrajinske partnere da donesu
Danas pre 1 sat
