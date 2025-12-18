Ministarstvo zdravlja izdalo hitan nalog za povlačenje Aptamil AR1 sa tržišta

Moj Novi Sad pre 1 sat
Nakon što je stigla informacija da je sa tržišta Hrvatske povučena hrana za odojčad Aptamil AR1, hitno je izdat nalog da se sve što je još u prometu hitno povuče, i od kupaca i sa lagera uvoznika i distributera, kako bi se proverilo prisustvo bakterije koja je bila razlog povlačenja u Hrvatskoj, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Reč je prisustvu bakterije Bacillus cereus, koja je bila razlog povlačenja u Hrvatskoj, ističe se u saopštenju. Kako je navedeno, u pitanju je proizvod od 400 grama, proizvođača "Nutricia Export BV" iz Holandije, za koji je rok upotrebe 17.05.2026. sa identifikacionim brojem 111444865. Odeljenje granične sanitarne inspekcije Sektora za inspekcijske poslove Ministarstva zdravlja je sprovelo proveru da li je navedeni proizvod bio uvezen na tržište Republike Srbije. –
