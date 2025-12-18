Produženo radno vreme graničnog prelaza Bajmok-Bačalmaš s Mađarskom

Radno vreme graničnog prelaza Bajmok-Bačalmaš s Mađarskom biće produženo zbog predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, saopšteno je.

Prelaz će od sutra do 11. januara 2026. godine biti otvoren u danima vikenda od 7 časova do ponoći umesto od 7 do 19 časova, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP). Granični prelaz Bajmok-Bačalmaš uspostavljen je za putnički saobraćaj, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.