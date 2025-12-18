Tajrikova fantomska povreda? Ništa nije ustanovljeno na snimanju

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Vladimir Vesić
Tajrikova fantomska povreda? Ništa nije ustanovljeno na snimanju

Partizan je otputovao u Kaunas na megdan Žalgirisu u 17. kolu Evrolige.

Prilično oslabljen, pošto zbog navodne povrede nije otputovao Tajrik Džons. Navodne jer na zakazanom snimanju magnetnom rezonancom nikakav problem sa mišićem nije ustanovljen. Kako Nova S prenosi, on je na snimanje kasnio dva sata. Ipak, Tajrik je isticao i dalje da ima bol u mišiću i na kraju nije otputovao u Litvaniju. Inače, na utakmici protiv Virtusa u finišu druge četvrtine otišao je u svlačionicu. Ali se vratio na početku treće deonice. Partizan igra u
