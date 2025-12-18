Hapoel bez snage da posle Zvezde osvoji Atinu, Lundberg prekinuo seriju Valensije

Košarkaši Panatinaikosa zaokružili su uspešnu nedelju u Evroligi pošto su u derbiju 17. kola slavili protiv lidera Hepoela na domaćem terenu rezultatom 93:82, stigavši do 11. pobede u elitnom takmičenju.

Nakon velike pobede protiv Fenerbahčea u Istanbulu, tim Ergina Atamana se vratio u "OAKA arenu" nameran da osvetla obraz nakon poraza od Valensije i to je večeras i uspeo. Meč je počeo vrlo efikasno na obe strane, a naročito raspoložen za igru bio je Kenet Farid, koji je u uvodnim minutima meča pravio velike probleme Hapoelu u reketu. Sa druge strane, vremešni centar nije uspevao da isparira Denu Oturuu pred svojim košem pa su poeni u reketu preovlađivali u odnosu