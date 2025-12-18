Kako italijanski mediji komentarišu Partizanovu krizu?

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Kako italijanski mediji komentarišu Partizanovu krizu?

Naravno, italijanski mediji su veliku pažnju posvetili sinoćnjoj ubedljivoj pobedi Virtusa nad Partizanom u Beogradu (68:86), a kao glavne razloge takvog epiloga ističu pre svega ''nemilosrdnu odbranu'' i ''buđenje'' Karsena Edvardsa koji je proteklog vikenda u derbiju protiv Virtusa očajno šutirao.

To se navodi i u izveštaju italijanske '' Gazete''. ''Drugi gostujući trijumf Virtusa u Evroligi, koji je u Partizanovom domu slavio zahvaljujući odličnoj timskoj igri i čak 12 ukradenih lopti. Zona plej-ina sada je udaljena samo jednu pobedu. Izuzetno čvrsta odbrana i vrhunski timski rad – to su sastojci koji su omogućili Virtusu da sa pobedom napusti Beogradsku arenu i ponovo dođe do trijumfa van svog terena (drugog u sezoni) posle dva meseca. Potpuno neutralisan
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

"Nisam doživeo ovo što se sada dešava u Partizanu" Smailagić u potpunoj neverici: Ne znam šta da kažem, nemam reči! Mi smo…

"Nisam doživeo ovo što se sada dešava u Partizanu" Smailagić u potpunoj neverici: Ne znam šta da kažem, nemam reči! Mi smo uvek bili voljeni!

Kurir pre 42 minuta
Duejn Vašington o zvižducima: U Srbiji smo…

Duejn Vašington o zvižducima: U Srbiji smo…

Sport klub pre 47 minuta
"Partizan je gotov, ovo je kraj Evrolige": Legenda udarila na igrače, šta je sad problem kad Mirko ne viče?

"Partizan je gotov, ovo je kraj Evrolige": Legenda udarila na igrače, šta je sad problem kad Mirko ne viče?

Mondo pre 12 minuta
Bojkot - ali košarke VIDEO

Bojkot - ali košarke VIDEO

B92 pre 23 minuta
Bivši fudbaler Partizana i reprezentativac Srbije napao Ostoju Mijailovića: "Gubi se..."

Bivši fudbaler Partizana i reprezentativac Srbije napao Ostoju Mijailovića: "Gubi se..."

Telegraf pre 27 minuta
Džabari Parker: Jedan sam od najboljih košarkaša u Evropi, igraću bilo to u Partizanu ili negde drugde

Džabari Parker: Jedan sam od najboljih košarkaša u Evropi, igraću bilo to u Partizanu ili negde drugde

Danas pre 1 sat
"Čovek je limitiran - ne može bazen više da pogodi" Legenda crno-belih brutalno oplela po igračima Partizana: Ko će njih da…

"Čovek je limitiran - ne može bazen više da pogodi" Legenda crno-belih brutalno oplela po igračima Partizana: Ko će njih da kupi posle ovoga?!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanBeogradska ArenaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Ubijen nekadašnji reprezentativac Ekvadora i fudbaler Barselone

Ubijen nekadašnji reprezentativac Ekvadora i fudbaler Barselone

Danas pre 33 minuta
Alimpijević progovorio o projektu „NBA Evropa“, spomenuo i srpske klubove

Alimpijević progovorio o projektu „NBA Evropa“, spomenuo i srpske klubove

Danas pre 3 minuta
Jugovićeva preporuka za Zvezdu - reprezentativac Bugarske

Jugovićeva preporuka za Zvezdu - reprezentativac Bugarske

Sportske.net pre 27 minuta
Stojke je sinoć rešio problem koji ga je ''razarao'', i trener ga je pohvalio posle pobede nad ''Čukom''!

Stojke je sinoć rešio problem koji ga je ''razarao'', i trener ga je pohvalio posle pobede nad ''Čukom''!

Sportske.net pre 42 minuta
Fudbaler Barselone ubijen nasred ulice! Ubica prišao na motoru, horor kakav se ne pamti svet fudbala zavio u crno

Fudbaler Barselone ubijen nasred ulice! Ubica prišao na motoru, horor kakav se ne pamti svet fudbala zavio u crno

Kurir pre 13 minuta