Kameron Pejn čeka novog trenera, a onda promocija! Ovo je istina o Penjaroji!

Kameron Pejn je želja Partizana i to je svima jasno, govorilo se o tome prethodnih nedelja, a crno-beli silno žele pojačanje na poziciji beka i, kao što smo već napominjali, radiće se o veoma skupom pojačanju.

Pejn se uklapa u profil, o tome je govorio čak i sportski direktor Žarko Paspalj, ali će se sačekati sa konačnim dogovorom. Kako javlja " Mozzartsport", Partizan i Pejn neće ozvaničiti saradnju pre dolaska novog trenera, što se neće desiti pre utakmice u Kaunasu. Košarkaši Partizana putuju u Kaunas gde će igrati meč protiv Žalgirisa u petak, i taj meč će voditi Mirko Ocokoljić, ali će mu najverovatnije biti poslednji na klupi crno-belih imajući u vidu da se očekuje