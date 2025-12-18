Farmeri pokušali traktorima da upadnu u EP; Oglasio se Orban - u pravu su! /foto, video/

Farmeri pokušali traktorima da upadnu u EP; Oglasio se Orban - u pravu su! /foto, video/

U centru Brisela poljoprivrednici su na traktorima organizovali protest i pokušali da probiju privremenu ogradu koju je policija postavila oko administrativnih zgrada Evropske unije (EU) tokom samita bloka.

Policija je upotrebila vodene topove i suzavac, a poljoprivrednici su uzvratili bacanjem krompira i ispaljivanjem vatrometa ka policajcima, pokazuju snimci očevidaca. Kakva je situacija u Briselu, na svom nalogu na Iksu objavio je i mađarski premijer Viktor Orban, pružajući podršku poljoprivrednicima. „Hiljade poljoprivrednika, uključujući i Mađare, šalju poruku Ursuli fon der Lajen: smanjenje poljoprivrednih subvencija za 20 odsto i slanje novca Ukrajini je
